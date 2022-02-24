Власти Кургана объявили о наборе военных по контракту

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Областной призывной пункт. Курган, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, армия, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
Военным предложили служить в Челябинской области Фото:

Жителей Кургана пригласили пройти военную службу по контракту в Челябинской области. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Администрация города Кургана информирует о том, что воинские части Челябинской области, дислоцированные в городах Озерске, Снежинске, Миассе, Трехгорном, проводят набор граждан в возрасте от 18 до 40 лет для поступления на военную службу по контракту на воинские должности сержантов и солдат. <…> Денежное довольствие составляет от 40 тысяч рублей в месяц», — указано в сообщении.

Военнослужащим обещают предоставить льготы и служебное жилье. Так, военнослужащий и один член его семьи могут бесплатно доехать до места отпуска и обратно в пределах России. Оплачиваемый отпуск длится от 35 до 50 суток. Желающим предложили обратиться в войсковые части указанных городов.

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Жителей Кургана пригласили пройти военную службу по контракту в Челябинской области. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Администрация города Кургана информирует о том, что воинские части Челябинской области, дислоцированные в городах Озерске, Снежинске, Миассе, Трехгорном, проводят набор граждан в возрасте от 18 до 40 лет для поступления на военную службу по контракту на воинские должности сержантов и солдат. <…> Денежное довольствие составляет от 40 тысяч рублей в месяц», — указано в сообщении. Военнослужащим обещают предоставить льготы и служебное жилье. Так, военнослужащий и один член его семьи могут бесплатно доехать до места отпуска и обратно в пределах России. Оплачиваемый отпуск длится от 35 до 50 суток. Желающим предложили обратиться в войсковые части указанных городов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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