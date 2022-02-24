Власти Кургана объявили о наборе военных по контракту

24 февраля 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Военным предложили служить в Челябинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Кургана пригласили пройти военную службу по контракту в Челябинской области. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Администрация города Кургана информирует о том, что воинские части Челябинской области, дислоцированные в городах Озерске, Снежинске, Миассе, Трехгорном, проводят набор граждан в возрасте от 18 до 40 лет для поступления на военную службу по контракту на воинские должности сержантов и солдат. <…> Денежное довольствие составляет от 40 тысяч рублей в месяц», — указано в сообщении. Военнослужащим обещают предоставить льготы и служебное жилье. Так, военнослужащий и один член его семьи могут бесплатно доехать до места отпуска и обратно в пределах России. Оплачиваемый отпуск длится от 35 до 50 суток. Желающим предложили обратиться в войсковые части указанных городов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жителей Кургана пригласили пройти военную службу по контракту в Челябинской области. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Администрация города Кургана информирует о том, что воинские части Челябинской области, дислоцированные в городах Озерске, Снежинске, Миассе, Трехгорном, проводят набор граждан в возрасте от 18 до 40 лет для поступления на военную службу по контракту на воинские должности сержантов и солдат. <…> Денежное довольствие составляет от 40 тысяч рублей в месяц», — указано в сообщении. Военнослужащим обещают предоставить льготы и служебное жилье. Так, военнослужащий и один член его семьи могут бесплатно доехать до места отпуска и обратно в пределах России. Оплачиваемый отпуск длится от 35 до 50 суток. Желающим предложили обратиться в войсковые части указанных городов.