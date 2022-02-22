Тюменцы массово скупают евро и доллары

Несмотря на рост курса валют, тюменцы скупают евро и доллары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне военной операции на Украине

Жители Тюмени начали массово скупать валюту, что привело к очередям в финансовых организациях. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к банковскому сектору. Ранее агентство писало о том, что курс евро превысил 91 рубль.

«На фоне сообщений о военной операции на Украине в тюменских банках начался ажиотаж. Несмотря на рост курса евро и доллара, люди активно скупают валюту. Видимо, тюменцы понимают, что в текущих условиях рубль будет дешеветь. Логично, что многие решили на этом заработать», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он уточнил, что банки не планируют вводить ограничений на обмен валюты. В адрес крупнейших финансовых организаций, работающих на территории региона, направлены запросы. Ответы на них ожидаются.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. На фоне новостей об этом курс евро и доллара в российских банках продолжил расти.