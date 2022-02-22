22 февраля 2022

Тюменцы массово скупают евро и доллары

© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на рост курса валют, тюменцы скупают евро и доллары Фото:
новость из сюжета
Рубль дешевеет на фоне военной операции на Украине

Жители Тюмени начали массово скупать валюту, что привело к очередям в финансовых организациях. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к банковскому сектору. Ранее агентство писало о том, что курс евро превысил 91 рубль.

«На фоне сообщений о военной операции на Украине в тюменских банках начался ажиотаж. Несмотря на рост курса евро и доллара, люди активно скупают валюту. Видимо, тюменцы понимают, что в текущих условиях рубль будет дешеветь. Логично, что многие решили на этом заработать», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он уточнил, что банки не планируют вводить ограничений на обмен валюты. В адрес крупнейших финансовых организаций, работающих на территории региона, направлены запросы. Ответы на них ожидаются.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. На фоне новостей об этом курс евро и доллара в российских банках продолжил расти.

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Жители Тюмени начали массово скупать валюту, что привело к очередям в финансовых организациях. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к банковскому сектору. Ранее агентство писало о том, что курс евро превысил 91 рубль. «На фоне сообщений о военной операции на Украине в тюменских банках начался ажиотаж. Несмотря на рост курса евро и доллара, люди активно скупают валюту. Видимо, тюменцы понимают, что в текущих условиях рубль будет дешеветь. Логично, что многие решили на этом заработать», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он уточнил, что банки не планируют вводить ограничений на обмен валюты. В адрес крупнейших финансовых организаций, работающих на территории региона, направлены запросы. Ответы на них ожидаются. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. На фоне новостей об этом курс евро и доллара в российских банках продолжил расти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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