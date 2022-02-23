Екатеринбуржцы собираются на антивоенный митинг Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

В центре Екатеринбурга скапливаются горожане на антивоенный митинг. За происходящим наблюдает полиция. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На площади 1905 года собрались горожане. У некоторых были антивоенные плакаты, но их убрали», — сообщает корреспондент URA.RU.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. На Украине ввели военное положение. Президент Украины Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

За происходящим наблюдает полиция Фото: Размик Закарян © URA.RU

Люди скапливаются на площади 1905 года у памятника Ленину Фото: Размик Закарян © URA.RU