23 февраля 2022
22 февраля 2022

В центре Екатеринбурга люди собираются на антивоенный митинг. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Антивоенная акция протеста на пл.1905г. Екатеринбург
Екатеринбуржцы собираются на антивоенный митинг Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

В центре Екатеринбурга скапливаются горожане на антивоенный митинг. За происходящим наблюдает полиция. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На площади 1905 года собрались горожане. У некоторых были антивоенные плакаты, но их убрали», — сообщает корреспондент URA.RU.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. На Украине ввели военное положение. Президент Украины Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

Обстановка на пл 1905г
За происходящим наблюдает полиция
Фото:
Обстановка на пл 1905г
Люди скапливаются на площади 1905 года у памятника Ленину
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В центре Екатеринбурга скапливаются горожане на антивоенный митинг. За происходящим наблюдает полиция. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На площади 1905 года собрались горожане. У некоторых были антивоенные плакаты, но их убрали», — сообщает корреспондент URA.RU. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. На Украине ввели военное положение. Президент Украины Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...