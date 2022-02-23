В ХМАО вырастут цены на продукты из-за конфликта на Украине

24 февраля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Сильней всего подорожают товары, которые покупаются на доллары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне военной операции на Украине В ХМАО взлетят цены на продукты питания на фоне военной операции на Украине и в связи с падением курса рубля относительно евро и доллара. Рост цен на продовольственные товары и предметы длительного пользования составит до 80%, считает экономист-аналитик, автор книг по финансовой грамотности Эдуард Матвеев. Об этом он рассказал URA.RU. «Россия очень зависима от импортного производства. Продукты питания, составляющими которых являются иностранные ингредиенты, овощи, фрукты вырастут в цене после скачка доллара, так как это валюта расчетов с поставщиками. Цены на товары длительного пользования будут увеличиваться медленнее, пока есть запасы товара, а затем будут зависеть от цены закупа», — говорит эксперт. Кроме того, Матвеев считает, что дополнительным фактором повышения цен станет то, что ранее они искусственно сдерживались. «Например, только с этого года разрешили повышать цены на перевозки. Минсельхоз предупреждал, что на молочную продукцию и мясо будут подниматься цены. Здесь сразу несколько факторов: зависимость от курса доллара, сдерживание. Кроме того, любая война — это всегда большие расходы. Любая война заканчивается инфляцией, если не гиперинфляцией», — считает Матвеев. Также экономист подчеркнул, что уровень цен на продукты и товары будет зависеть от того, как долго будет вестись военные действия. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО на фоне новостей о боевых действиях на Украине стали активно снимать деньги в банкоматах. В некоторых аппаратах по выдаче денег даже закончилась наличность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО взлетят цены на продукты питания на фоне военной операции на Украине и в связи с падением курса рубля относительно евро и доллара. Рост цен на продовольственные товары и предметы длительного пользования составит до 80%, считает экономист-аналитик, автор книг по финансовой грамотности Эдуард Матвеев. Об этом он рассказал URA.RU. «Россия очень зависима от импортного производства. Продукты питания, составляющими которых являются иностранные ингредиенты, овощи, фрукты вырастут в цене после скачка доллара, так как это валюта расчетов с поставщиками. Цены на товары длительного пользования будут увеличиваться медленнее, пока есть запасы товара, а затем будут зависеть от цены закупа», — говорит эксперт. Кроме того, Матвеев считает, что дополнительным фактором повышения цен станет то, что ранее они искусственно сдерживались. «Например, только с этого года разрешили повышать цены на перевозки. Минсельхоз предупреждал, что на молочную продукцию и мясо будут подниматься цены. Здесь сразу несколько факторов: зависимость от курса доллара, сдерживание. Кроме того, любая война — это всегда большие расходы. Любая война заканчивается инфляцией, если не гиперинфляцией», — считает Матвеев. Также экономист подчеркнул, что уровень цен на продукты и товары будет зависеть от того, как долго будет вестись военные действия. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО на фоне новостей о боевых действиях на Украине стали активно снимать деньги в банкоматах. В некоторых аппаратах по выдаче денег даже закончилась наличность.