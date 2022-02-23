Парфенов назвал свой визит в Екатеринбург «последним мирным днем»

В Екатеринбург Леонид Парфенов приезжал, чтобы презентовать свой новый документальный фильм Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Журналист Леонид Парфенов назвал 23 февраля, который он провел в Екатеринбурге, последним мирным днем. Соответствующий пост телеведущий разместил в своем instagram-аккаунте.

«Вчерашний день в Екатеринбурге запомню как последний мирный. К прежней жизни не будет возврата, впереди — другая и надолго. До сих пор не понимали плана и надеялись, что все-таки не случится самое страшное. И сейчас не знаем — а что дальше?» — написал автор документальных фильмов в своем посте. В Екатеринбург журналист и телеведущий Леонид Парфенов приезжал 23 февраля на презентацию документального фильма «Русские грузины. Фильм второй» в Ельцин Центре.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого начали звучать призывы остановить войну. Акцию «Нет войне» уже поддержали телеведущие Иван Ургант, Максим Галкин, Ксения Собчак и многие другие знаменитости. Украина объявила военное положение и разорвала все дипломатические отношения с Россией.