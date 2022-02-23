23 февраля 2022

Парфенов назвал свой визит в Екатеринбург «последним мирным днем»

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Творческая встреча Леонида Парфенова в Ельцин-центре. Екатеринбург , парфенов леонид
В Екатеринбург Леонид Парфенов приезжал, чтобы презентовать свой новый документальный фильм Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Журналист Леонид Парфенов назвал 23 февраля, который он провел в Екатеринбурге, последним мирным днем. Соответствующий пост телеведущий разместил в своем instagram-аккаунте.

«Вчерашний день в Екатеринбурге запомню как последний мирный. К прежней жизни не будет возврата, впереди — другая и надолго. До сих пор не понимали плана и надеялись, что все-таки не случится самое страшное. И сейчас не знаем — а что дальше?» — написал автор документальных фильмов в своем посте. В Екатеринбург журналист и телеведущий Леонид Парфенов приезжал 23 февраля на презентацию документального фильма «Русские грузины. Фильм второй» в Ельцин Центре.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого начали звучать призывы остановить войну. Акцию «Нет войне» уже поддержали телеведущие Иван Ургант, Максим Галкин, Ксения Собчак и многие другие знаменитости. Украина объявила военное положение и разорвала все дипломатические отношения с Россией.

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Журналист Леонид Парфенов назвал 23 февраля, который он провел в Екатеринбурге, последним мирным днем. Соответствующий пост телеведущий разместил в своем instagram-аккаунте. «Вчерашний день в Екатеринбурге запомню как последний мирный. К прежней жизни не будет возврата, впереди — другая и надолго. До сих пор не понимали плана и надеялись, что все-таки не случится самое страшное. И сейчас не знаем — а что дальше?» — написал автор документальных фильмов в своем посте. В Екатеринбург журналист и телеведущий Леонид Парфенов приезжал 23 февраля на презентацию документального фильма «Русские грузины. Фильм второй» в Ельцин Центре. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого начали звучать призывы остановить войну. Акцию «Нет войне» уже поддержали телеведущие Иван Ургант, Максим Галкин, Ксения Собчак и многие другие знаменитости. Украина объявила военное положение и разорвала все дипломатические отношения с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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