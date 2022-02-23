На пикете работают силовики (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

В Екатеринбурге на площади 1905 года проходит несогласованный пикет, на котором собрались горожане, скандирующие лозунги против войны. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«На пикете собрались екатеринбуржцы, которые хором скандируют „Нет войне“. На месте находятся представители полиции», — сообщил корреспондент.

Горожане принесли на пикет листовки с требованиями. У некоторых заметили надписи на лице.

В Следственном комитете России участников пикетов предупредили об ответственности за незаконные массовые акции. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. В республике в ответ ввели военное положение и объявили о разрыве дипломатических отношений с Россией.