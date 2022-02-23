23 февраля 2022
22 февраля 2022

Екатеринбуржцы, собравшиеся на пикете, скандируют «Нет войне». Видео

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, полиция, омон
На пикете работают силовики (архивное фото) Фото:
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Военная операция РФ на Украине

В Екатеринбурге на площади 1905 года проходит несогласованный пикет, на котором собрались горожане, скандирующие лозунги против войны. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«На пикете собрались екатеринбуржцы, которые хором скандируют „Нет войне“. На месте находятся представители полиции», — сообщил корреспондент.

Горожане принесли на пикет листовки с требованиями. У некоторых заметили надписи на лице.

В Следственном комитете России участников пикетов предупредили об ответственности за незаконные массовые акции. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. В республике в ответ ввели военное положение и объявили о разрыве дипломатических отношений с Россией.

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В Екатеринбурге на площади 1905 года проходит несогласованный пикет, на котором собрались горожане, скандирующие лозунги против войны. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На пикете собрались екатеринбуржцы, которые хором скандируют „Нет войне“. На месте находятся представители полиции», — сообщил корреспондент. Горожане принесли на пикет листовки с требованиями. У некоторых заметили надписи на лице. В Следственном комитете России участников пикетов предупредили об ответственности за незаконные массовые акции. Об этом сообщает ТАСС. Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. В республике в ответ ввели военное положение и объявили о разрыве дипломатических отношений с Россией.
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