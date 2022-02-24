Свердловские экономисты призвали не скупать доллары. «Надо было покупать раньше»

25 февраля 2022 в 08:50 Размер текста - 17 +

В некоторых банках доллар продавали по 110 рублей, евро — по 131 Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне военной операции на Украине Скупать доллар и евро в момент падения рубля не имеет смысла. Более того, такой вид сбережения не актуален для 80% граждан. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказали эксперты финансового сектора. «Объективно у 80% граждан нет сбережений. Вопрос покупки валюты не актуален, как мы видим, для большинства. Единственный совет, который можно дать: доллары надо было покупать давно и даже еще до украинского кризиса в 2014-м», — сообщил в разговоре с URA.RU экономист Константин Селянин. Ранее сообщалось, что рост цен не произойдет стихийно — на рынке сбыта в настоящий момент находятся товары, произведенные до обвала рубля. Рост ожидается в течение месяца или двух, а раньше остальных товаров подорожают импортная техника и автомобили. 24 февраля к моменту, когда Московская биржа приостановила все виды торгов, стоимость доллара в некоторых банках составила 110 рублей, а евровалюта поднялась до 131 рубля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Скупать доллар и евро в момент падения рубля не имеет смысла. Более того, такой вид сбережения не актуален для 80% граждан. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказали эксперты финансового сектора. «Объективно у 80% граждан нет сбережений. Вопрос покупки валюты не актуален, как мы видим, для большинства. Единственный совет, который можно дать: доллары надо было покупать давно и даже еще до украинского кризиса в 2014-м», — сообщил в разговоре с URA.RU экономист Константин Селянин. Ранее сообщалось, что рост цен не произойдет стихийно — на рынке сбыта в настоящий момент находятся товары, произведенные до обвала рубля. Рост ожидается в течение месяца или двух, а раньше остальных товаров подорожают импортная техника и автомобили. 24 февраля к моменту, когда Московская биржа приостановила все виды торгов, стоимость доллара в некоторых банках составила 110 рублей, а евровалюта поднялась до 131 рубля.