24 февраля 2022
23 февраля 2022
22 февраля 2022

Свердловские экономисты призвали не скупать доллары. «Надо было покупать раньше»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 8. Нижневартовск, купюры, евро, валюта, деньги, доллары
В некоторых банках доллар продавали по 110 рублей, евро — по 131 Фото:
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Скупать доллар и евро в момент падения рубля не имеет смысла. Более того, такой вид сбережения не актуален для 80% граждан. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказали эксперты финансового сектора.

«Объективно у 80% граждан нет сбережений. Вопрос покупки валюты не актуален, как мы видим, для большинства. Единственный совет, который можно дать: доллары надо было покупать давно и даже еще до украинского кризиса в 2014-м», — сообщил в разговоре с URA.RU экономист Константин Селянин.

Ранее сообщалось, что рост цен не произойдет стихийно — на рынке сбыта в настоящий момент находятся товары, произведенные до обвала рубля. Рост ожидается в течение месяца или двух, а раньше остальных товаров подорожают импортная техника и автомобили. 24 февраля к моменту, когда Московская биржа приостановила все виды торгов, стоимость доллара в некоторых банках составила 110 рублей, а евровалюта поднялась до 131 рубля.

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Скупать доллар и евро в момент падения рубля не имеет смысла. Более того, такой вид сбережения не актуален для 80% граждан. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказали эксперты финансового сектора. «Объективно у 80% граждан нет сбережений. Вопрос покупки валюты не актуален, как мы видим, для большинства. Единственный совет, который можно дать: доллары надо было покупать давно и даже еще до украинского кризиса в 2014-м», — сообщил в разговоре с URA.RU экономист Константин Селянин. Ранее сообщалось, что рост цен не произойдет стихийно — на рынке сбыта в настоящий момент находятся товары, произведенные до обвала рубля. Рост ожидается в течение месяца или двух, а раньше остальных товаров подорожают импортная техника и автомобили. 24 февраля к моменту, когда Московская биржа приостановила все виды торгов, стоимость доллара в некоторых банках составила 110 рублей, а евровалюта поднялась до 131 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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