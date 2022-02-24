Скупать доллар и евро в момент падения рубля не имеет смысла. Более того, такой вид сбережения не актуален для 80% граждан. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказали эксперты финансового сектора.
«Объективно у 80% граждан нет сбережений. Вопрос покупки валюты не актуален, как мы видим, для большинства. Единственный совет, который можно дать: доллары надо было покупать давно и даже еще до украинского кризиса в 2014-м», — сообщил в разговоре с URA.RU экономист Константин Селянин.
Ранее сообщалось, что рост цен не произойдет стихийно — на рынке сбыта в настоящий момент находятся товары, произведенные до обвала рубля. Рост ожидается в течение месяца или двух, а раньше остальных товаров подорожают импортная техника и автомобили. 24 февраля к моменту, когда Московская биржа приостановила все виды торгов, стоимость доллара в некоторых банках составила 110 рублей, а евровалюта поднялась до 131 рубля.
Скупать доллар и евро в момент падения рубля не имеет смысла. Более того, такой вид сбережения не актуален для 80% граждан. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказали эксперты финансового сектора. «Объективно у 80% граждан нет сбережений. Вопрос покупки валюты не актуален, как мы видим, для большинства. Единственный совет, который можно дать: доллары надо было покупать давно и даже еще до украинского кризиса в 2014-м», — сообщил в разговоре с URA.RU экономист Константин Селянин. Ранее сообщалось, что рост цен не произойдет стихийно — на рынке сбыта в настоящий момент находятся товары, произведенные до обвала рубля. Рост ожидается в течение месяца или двух, а раньше остальных товаров подорожают импортная техника и автомобили. 24 февраля к моменту, когда Московская биржа приостановила все виды торгов, стоимость доллара в некоторых банках составила 110 рублей, а евровалюта поднялась до 131 рубля.