Полиция разбирается с пикетчиками на площади 1905 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты из-за военной операции на Украине

Полиция начала задерживать участников несогласованного пикета на площади 1905 года в Екатеринбурге, на котором горожане скандировали «Нет войне». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Полицейские задерживают участников пикета и отводят их в автомобили ППС и автобусы. Среди задержанных есть несовершеннолетние», — рассказал корреспондент.

Участники пикета выбегают на проезжую часть, скрываясь от задержания. Чтобы сохранить безопасность дорожного движения, правоохранители не подпускают собравшихся к дороге. Полиция оцепила часть площади 1905 года, где стояли пикетчики.

В Следственном комитете России предупредили собирающихся на несогласованных пикетах об ответственности за несогласованные акции. Об этом сообщает ТАСС.

Несогласованный пикет на площади 1905 года начался вечером 24 февраля. Утром президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине. Войска РФ обстреливают военную инфраструктуру страны.