Пермяки вышли на митинг из-за военной операции на Украине

На митинг собралось около 150 человек (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты из-за военной операции на Украине

В Перми у здания законодательного собрания проходит несанкционированный митинг против военной операции РФ на Украине, о начале которой президент страны Владимр Путин заявил утром 24 февраля. На месте находится корреспондент URA.RU.

«Здесь примерно 150 человек. В основном, это молодые люди. Плакаты никто не разворачивает, спокойно стоят, общаются. Присутствуют сотрудники полиции», — рассказал корреспондент URA.RU.

Спустя 25 минут прибыли сотрудники ОМОН в полном обмундировании. Присутствующим в мегафон сообщили, что всем необходимо разойтись, так как митинг не согласован. Спустя пару минут ОМОН начал задержания. Около 10-20 человек увели в автозак. Остальные добровольно разошлись. Призыв выйти на митинг против военной операции РФ на Украине на своей странице в Facebook разместил бывший координатор штаба Алексея Навального (внесен властями РФ в список террористов и экстремистов) в Перми Сергей Ухов.

Ранее министерство территориальной безопасности Пермского края напомнило пермякам об ответственности за участие в несанкционированных митингах. За это предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей или административный арест на 15 суток. Кроме того, статья 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») подразумевают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. А по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») можно получить срок до 6 лет.

Пермяки собрались на центральной площади Данил Постаногов

Прибытие ОМОНа Данил Постаногов

Задержание участников митинга Данил Постаногов

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