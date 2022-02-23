23 февраля 2022
22 февраля 2022

Пермяки вышли на митинг из-за военной операции на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг коммунистов КПРФ на Пушкинской площади. Москва, митинг, протест
На митинг собралось около 150 человек (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Протесты из-за военной операции на Украине

В Перми у здания законодательного собрания проходит несанкционированный митинг против военной операции РФ на Украине, о начале которой президент страны Владимр Путин заявил утром 24 февраля. На месте находится корреспондент URA.RU.

«Здесь примерно 150 человек. В основном, это молодые люди. Плакаты никто не разворачивает, спокойно стоят, общаются. Присутствуют сотрудники полиции», — рассказал корреспондент URA.RU.

Спустя 25 минут прибыли сотрудники ОМОН в полном обмундировании. Присутствующим в мегафон сообщили, что всем необходимо разойтись, так как митинг не согласован. Спустя пару минут ОМОН начал задержания. Около 10-20 человек увели в автозак. Остальные добровольно разошлись. Призыв выйти на митинг против военной операции РФ на Украине на своей странице в Facebook разместил бывший координатор штаба Алексея Навального (внесен властями РФ в список террористов и экстремистов) в Перми Сергей Ухов.

Ранее министерство территориальной безопасности Пермского края напомнило пермякам об ответственности за участие в несанкционированных митингах. За это предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей или административный арест на 15 суток. Кроме того, статья 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») подразумевают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. А по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») можно получить срок до 6 лет.

Пермяки собрались на центральной площади
Прибытие ОМОНа
Задержание участников митинга
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В Перми у здания законодательного собрания проходит несанкционированный митинг против военной операции РФ на Украине, о начале которой президент страны Владимр Путин заявил утром 24 февраля. На месте находится корреспондент URA.RU. «Здесь примерно 150 человек. В основном, это молодые люди. Плакаты никто не разворачивает, спокойно стоят, общаются. Присутствуют сотрудники полиции», — рассказал корреспондент URA.RU. Спустя 25 минут прибыли сотрудники ОМОН в полном обмундировании. Присутствующим в мегафон сообщили, что всем необходимо разойтись, так как митинг не согласован. Спустя пару минут ОМОН начал задержания. Около 10-20 человек увели в автозак. Остальные добровольно разошлись. Призыв выйти на митинг против военной операции РФ на Украине на своей странице в Facebook разместил бывший координатор штаба Алексея Навального (внесен властями РФ в список террористов и экстремистов) в Перми Сергей Ухов. Ранее министерство территориальной безопасности Пермского края напомнило пермякам об ответственности за участие в несанкционированных митингах. За это предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей или административный арест на 15 суток. Кроме того, статья 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») подразумевают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. А по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») можно получить срок до 6 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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