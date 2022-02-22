Тюменцев предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Бытовая и цифровая техника подорожает на 25% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне военной операции на Украине

Из-за роста стоимости евро и доллара в ближайшее время бытовая техника в магазинах Тюмени может подорожать в среднем на 25%. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал сотрудник сети цифровых гипермаркетов DNS.

«Цифровой рынок молниеносно реагирует на любые изменения курса доллара и евро. В ближайшее время подорожает вся бытовая техника. Прайсы поставщиков на продукцию пришли уже с другими ценами. И они значительно выше, чем, к примеру, полторы—две недели назад. Примерно на 25%», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что в данный момент ажиотажного спроса на бытовую технику в магазинах торговой сети DNS не наблюдается. В пресс-службу компании направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени начали массово скупать валюту, что привело к очередям в банках. 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал военную операцию на Украине. На фоне известий об этом курс евро и доллара в российских банках продолжил расти.