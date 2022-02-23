Молодой человек простоял с плакатом не более 20 минут Фото: Игорь Генералов © URA.RU

новость из сюжета Протесты из-за военной операции на Украине

В Ноябрьске (ЯНАО) 24 февраля молодой человек вышел на одиночный пикет напротив городской администрации. Как сообщил юноша корреспонденту URA.RU, он вышел, чтобы выразить личный протест против военной операции России на Украине.

«Молодой человек с плакатом „Нет войне“ простоял напротив мэрии не более 20 минут, хотя говорил, что рассчитывает простоять около двух часов. Успел рассказать, что его зовут Кирилл, парень сам родом из Донбасса, с 2014 года живет на Ямале. Родня у него на Украине. Вышел протестовать против войны», — сообщил корреспондент URA.RU, уточнив, что задерживать протестующего никто не собирался.

Пикет стал единственным в ЯНАО — в других крупных городах Ямала подобных акций никто не проводил. По сообщениям журналистов агентства, площади перед административными зданиями в Салехарде и Новом Уренгое оставались пустыми.

По данным агентства, правоохранительные органы региона не переходили на усиленный режим службы в связи с возможными несанкционированными акциями 24 февраля. Редакция URA.RU обратилась с официальным запросом в УМВД по ЯНАО, на момент публикации ответ не поступил.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Ряд представителей шоу-бизнеса выступил с призывом остановить войну, несанкционированные пикеты прошли в городах страны. Следственный комитет России предупредил об уголовной ответственности для участников незаконных акций.

Молодой человек простоял с плакатом не более 20 минут Фото: Владислав Бедюх, URA.RU

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