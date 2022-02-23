В Сургуте прошла акция протеста против спецоперации на Украине

24 февраля 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

В Сургуте несколько человек вышли на площадь перед мэрией в знак протеста против военных действий на Украине Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Протесты из-за военной операции на Украине Несколько жителей Сургута (ХМАО) вышли на площадь Советов возле городской администрации, выступив против войны на Украине. У одного из мужчин в руках был плакат с антивоенным лозунгом, передает корреспондент URA.RU. Один из участников пикета объяснил свой поступок пацифистскими настроениями. «Война — это ужасно. Я являюсь ее противником», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что принимал участие и в других акциях протеста, которые проходили в 2021 году. Еще одна молодая пара, находившаяся на площади, призналась, что тоже пришла на площадь Советов ради участия в антивоенной акции. У полиции, дежурившей вокруг, не было претензий к сургутянам, вышедшим на площадь По информации корреспондентов URA.RU, в Нижневартовске и Ханты-Мансийске никто из жителей на главные площади городов не выходил. В пресс-службе регионального УМВД получить оперативный комментарий не удалось. Ранее предупреждение об ответственности за проведение несанкционированных акций на своем официальном сайте разместил Следственный комитет РФ. Аналогичное обращение выпустило МВД РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени несанкционированный митинг завершился задержаниями. На акцию протеста вышло несколько десятков человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Несколько жителей Сургута (ХМАО) вышли на площадь Советов возле городской администрации, выступив против войны на Украине. У одного из мужчин в руках был плакат с антивоенным лозунгом, передает корреспондент URA.RU. Один из участников пикета объяснил свой поступок пацифистскими настроениями. «Война — это ужасно. Я являюсь ее противником», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что принимал участие и в других акциях протеста, которые проходили в 2021 году. Еще одна молодая пара, находившаяся на площади, призналась, что тоже пришла на площадь Советов ради участия в антивоенной акции. У полиции, дежурившей вокруг, не было претензий к сургутянам, вышедшим на площадь По информации корреспондентов URA.RU, в Нижневартовске и Ханты-Мансийске никто из жителей на главные площади городов не выходил. В пресс-службе регионального УМВД получить оперативный комментарий не удалось. Ранее предупреждение об ответственности за проведение несанкционированных акций на своем официальном сайте разместил Следственный комитет РФ. Аналогичное обращение выпустило МВД РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени несанкционированный митинг завершился задержаниями. На акцию протеста вышло несколько десятков человек.