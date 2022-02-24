В Екатеринбурге цены на бытовую технику выросли на треть

Цены на бытовую технику выросли на треть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне военной операции на Украине

В екатеринбургских магазинах сети бытовой техники DNS цены на большинство категорий товаров выросли почти на 30%. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

«Во всех магазинах DNS началась масштабная переклейка ценников (Екатеринбург не исключение)», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Злой Екатеринбуржец» в соцсети «ВКонтакте». По сообщению очевидца, цены выросли примерно на 30%. Это касается большинства категорий товаров.

В качестве доказательства в группе приводится фотография ценников. На них видно, что некоторые смартфоны подорожали на десять тысяч рублей. При этом пользователи пожаловались на сбои на сайте торговой сети.

URA.RU попыталось связаться с представителем DNS. Он не ответил на звонок корреспондента агентства.

Ранее экономисты высказывали мнение, что цены на бытовую технику могут вырасти из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил об ее начале 24 февраля. Российские войска начали обстрел военной инфраструктуры Украины.

Фото: «ВКонтакте»