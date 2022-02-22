В небе над Белгородом все утро летали военные вертолеты (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Утро 24 февраля для жителей Белгорода началось с полетов военной техники и взрывных волн, бивших по окнам. Об этом URA.RU рассказала тюменка, которая сейчас находится примерно в 40 километрах от границы с Украиной.

«В ночь с 23 на 24 февраля я не спала: постоянный шум, гул от вертолетов не давали. Где-то в 05:30 почувствовали первую взрывную волну: стекла затряслись, загудели, был хлопок. Кошки, которые гуляли во дворе, буквально ползком ринулись в дом. После было еще несколько хлопков: где-то в девять утра, потом около 11:00. Ужасно, животный какой-то страх», — рассказала URA.RU жительница Тюмени, в настоящее время находящаяся в Белгороде.

По словам девушки, военная техника летала очень низко, буквально над крышами домов. Среди людей была кратковременная паника, особенно на заправках. А на кольцевых магистралях стояли военные: смотрели, кто въезжает и выезжает из города.

«Сейчас уже успокоились. Днем видела детей, гуляющих во дворах, мамы с ними. Разговариваю с местными: бежать из города никто не собирается, все тихо ждут. Только машин на улицах стало ощутимо меньше», — описывает происходящее жительница Тюмени.

Как ранее сообщало агентство, аэропорт Белгорода вошел в список хабов, воздушное сообщение в которых временно ограничили. Покинуть город можно либо на автомобиле, либо на поезде. При этом, по данным сервиса Tutu.ru, 24 февраля спрос на железнодорожные билеты из Белгорода вырос в 7,8 раза по сравнению с периодом с 17 по 23 февраля.

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