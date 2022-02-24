РИА «Новости»: на антивоенных акциях в Москве начались задержания

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Митинг в поддержку оппозиции. Москва, силовики, митинг, полиция, омон
В Москве начались задержания участников антивоенной акции Фото:
новость из сюжета
Протесты из-за военной операции на Украине

На Пушкинской площади в Москве начались задержания на несогласованной акции против российской военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На Пушкинской площади в Москве начались задержания на несогласованной акции против российской военной операции», — передает РИА «Новости» в своем telegram-канале. Уточняется, что задерживать участников стали после того, как полиция предупредила о закрытии площади и попросила покинуть ее.

Ранее россиян предупреждали об ответственности за проведение несанкционированных акций. Соответствующее обращение на своем официальном сайте разместил Следственный комитет РФ. Аналогичные заявления выпустили МВД и прокуратура Москвы. Российские силовые ведомства напомнили, что призывы к участию и непосредственное участие в несогласованных мероприятиях «влекут серьезные правовые последствия». К организаторам акций могут быть применены санкции вплоть до лишения свободы. В частности, статья 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») подразумевают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. А по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

О начале военной операции на Украине российский президент Владимир Путин заявил утром 24 февраля. В ответ Украина ввела военное положение. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал российский военных уважать солдат и офицеров ВСУ, которые «давали присягу своему народу».

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На Пушкинской площади в Москве начались задержания на несогласованной акции против российской военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости». «На Пушкинской площади в Москве начались задержания на несогласованной акции против российской военной операции», — передает РИА «Новости» в своем telegram-канале. Уточняется, что задерживать участников стали после того, как полиция предупредила о закрытии площади и попросила покинуть ее. Ранее россиян предупреждали об ответственности за проведение несанкционированных акций. Соответствующее обращение на своем официальном сайте разместил Следственный комитет РФ. Аналогичные заявления выпустили МВД и прокуратура Москвы. Российские силовые ведомства напомнили, что призывы к участию и непосредственное участие в несогласованных мероприятиях «влекут серьезные правовые последствия». К организаторам акций могут быть применены санкции вплоть до лишения свободы. В частности, статья 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») подразумевают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. А по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») грозит лишение свободы на срок до 6 лет. О начале военной операции на Украине российский президент Владимир Путин заявил утром 24 февраля. В ответ Украина ввела военное положение. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал российский военных уважать солдат и офицеров ВСУ, которые «давали присягу своему народу».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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