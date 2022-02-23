В пермских магазинах из-за падения рубля дорожает техника

Повышение цен связывают с падением рубля Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне военной операции на Украине

В пермских магазинах сети DNS техника уже к 25 февраля может подорожать на 30%. Об этом читателю URA.RU сообщили вечером 24 февраля в телефонном разговоре сотрудники магазина сети.

«Хотел на сайте заказать ноутбук, а сайт „висит“, не работает. Мне сказали: обновляем цены, все будет на 30% больше стоить. Если успеете — приходите сегодня, покупайте», — рассказал URA.RU житель Перми.

Сайт сети действительно не работает, выдает ошибку. О повышении цен в DNS уже сегодня сообщают СМИ соседнего региона — в Свердловской области выросли цены на айфоны, ноутбуки, моноблоки. Специалисты связывают это с рекордным обвалом рубля на фоне военной операции России на Украине.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки заметили в банке обменный курс евро — за 180 рублей, а доллар — за 160. На сайте банка указан другой курс.