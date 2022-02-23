23 февраля 2022
22 февраля 2022

В пермских магазинах из-за падения рубля дорожает техника

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, галамарт, dns, виды перми, магазин dns, familia
Повышение цен связывают с падением рубля Фото:
новость из сюжета
Рубль дешевеет на фоне военной операции на Украине

В пермских магазинах сети DNS техника уже к 25 февраля может подорожать на 30%. Об этом читателю URA.RU сообщили вечером 24 февраля в телефонном разговоре сотрудники магазина сети.

«Хотел на сайте заказать ноутбук, а сайт „висит“, не работает. Мне сказали: обновляем цены, все будет на 30% больше стоить. Если успеете — приходите сегодня, покупайте», — рассказал URA.RU житель Перми.

Сайт сети действительно не работает, выдает ошибку. О повышении цен в DNS уже сегодня сообщают СМИ соседнего региона — в Свердловской области выросли цены на айфоны, ноутбуки, моноблоки. Специалисты связывают это с рекордным обвалом рубля на фоне военной операции России на Украине.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки заметили в банке обменный курс евро — за 180 рублей, а доллар — за 160. На сайте банка указан другой курс.

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В пермских магазинах сети DNS техника уже к 25 февраля может подорожать на 30%. Об этом читателю URA.RU сообщили вечером 24 февраля в телефонном разговоре сотрудники магазина сети. «Хотел на сайте заказать ноутбук, а сайт „висит“, не работает. Мне сказали: обновляем цены, все будет на 30% больше стоить. Если успеете — приходите сегодня, покупайте», — рассказал URA.RU житель Перми. Сайт сети действительно не работает, выдает ошибку. О повышении цен в DNS уже сегодня сообщают СМИ соседнего региона — в Свердловской области выросли цены на айфоны, ноутбуки, моноблоки. Специалисты связывают это с рекордным обвалом рубля на фоне военной операции России на Украине. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки заметили в банке обменный курс евро — за 180 рублей, а доллар — за 160. На сайте банка указан другой курс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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