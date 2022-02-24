Полиция вернулась на антивоенный пикет в Екатеринбурге. Протестующим пришлось сменить место. Видео

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Екатеринбург, митинг, шествие, екатеринбург , несанкционированная акция
Силовики в касках второй раз оцепили площадь 1905 года Фото:
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Протесты из-за военной операции на Украине

Группа полицейских в защитных касках и бронежилетах вернулась к площади 1905 года в Екатеринбурге, где проходит несогласованный антивоенный пикет. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Ранее полиция покинула место пикета. Теперь митингующие выдвинулись в сторону площади Труда.

«Полицейские вернулись и снова оцепили памятник Ленину», — рассказал корреспондент. Правоохранители в касках и бронежилетах пришли к памятнику колонной. За час до этого большая часть полицейских покинула место пикета, осталось только несколько автомобилей.

Также к площади 1905 года приехал автомобиль Росгвардии. Большинство участников пикета ушли к площади Труда. Там они скандируют лозунг «Нет войне».

В Следственном комитете России ранее предупреждали об ответственности за незаконные массовые акции. Мероприятие в Екатеринбурге является несанкционированным. Соответствующие предупреждения выпустили и другие российские силовые ведомства. Они напомнили, что призывы к участию и непосредственное участие в несогласованных мероприятиях «влекут серьезные правовые последствия». К организаторам акций могут быть применены санкции вплоть до лишения свободы. В частности, статья 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») подразумевают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. А по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Антивоенный пикет начался в Екатеринбурге 24 февраля. Утром этого дня президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, в ходе которой военные РФ обстреляли инфраструктуру войск ВСУ.

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Группа полицейских в защитных касках и бронежилетах вернулась к площади 1905 года в Екатеринбурге, где проходит несогласованный антивоенный пикет. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Ранее полиция покинула место пикета. Теперь митингующие выдвинулись в сторону площади Труда. «Полицейские вернулись и снова оцепили памятник Ленину», — рассказал корреспондент. Правоохранители в касках и бронежилетах пришли к памятнику колонной. За час до этого большая часть полицейских покинула место пикета, осталось только несколько автомобилей. Также к площади 1905 года приехал автомобиль Росгвардии. Большинство участников пикета ушли к площади Труда. Там они скандируют лозунг «Нет войне». В Следственном комитете России ранее предупреждали об ответственности за незаконные массовые акции. Мероприятие в Екатеринбурге является несанкционированным. Соответствующие предупреждения выпустили и другие российские силовые ведомства. Они напомнили, что призывы к участию и непосредственное участие в несогласованных мероприятиях «влекут серьезные правовые последствия». К организаторам акций могут быть применены санкции вплоть до лишения свободы. В частности, статья 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») подразумевают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. А по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Антивоенный пикет начался в Екатеринбурге 24 февраля. Утром этого дня президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, в ходе которой военные РФ обстреляли инфраструктуру войск ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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