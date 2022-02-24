Полиция вытеснила протестующих с главной площади Екатеринбурга

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Москва, силовики, протестующие, митинг, росгвардия, протест, навальнинг, винтилово, омон, хапун, задержание актививстов
Протестующие сменили место пикета после возвращения полиции к площади 1905 года Фото:

Жители Екатеринбурга, которые вечером 24 февраля вышли на антивоенный пикет, сменили место акции протеста. С площади 1905 года екатеринбуржцы перешли на площадь труда, передает корреспондент URA.RU.

«Протестующие постепенно перешли с Площади 1905 года на площадь труда. И сейчас стоят под памятником основателям города», — передает корреспондент URA.RU с места событий. К площади труда уже приехали полицейские.

В Следственном комитете РФ предупредили об ответственности за участие в незаконных массовых акциях, сообщает ТАСС. Пикет в Екатеринбурге несогласован.

Антивоенный пикет начался на площади 1905 года в Екатеринбурге. Участники скандировали лозунг «Нет войне» и требовали прекратить военные действия. Позднее протестующих попытались разогнать полицейские. Президент России Владимир Путин сообщил о проведении на Украине военной операции утром 24 февраля.

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Жители Екатеринбурга, которые вечером 24 февраля вышли на антивоенный пикет, сменили место акции протеста. С площади 1905 года екатеринбуржцы перешли на площадь труда, передает корреспондент URA.RU. «Протестующие постепенно перешли с Площади 1905 года на площадь труда. И сейчас стоят под памятником основателям города», — передает корреспондент URA.RU с места событий. К площади труда уже приехали полицейские. В Следственном комитете РФ предупредили об ответственности за участие в незаконных массовых акциях, сообщает ТАСС. Пикет в Екатеринбурге несогласован. Антивоенный пикет начался на площади 1905 года в Екатеринбурге. Участники скандировали лозунг «Нет войне» и требовали прекратить военные действия. Позднее протестующих попытались разогнать полицейские. Президент России Владимир Путин сообщил о проведении на Украине военной операции утром 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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