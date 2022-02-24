ТАСС: на Украине заявили о 57 погибших и 169 раненых

В результате военных действий на Украине погибли 57 человек, 169 человек получили ранения. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает ТАСС.
«По оперативной информации, которую мы получили от нашей экстренной медицинской помощи, уже есть 169 раненых и 57 летальных исходов. Мы сейчас не делим военные и невоенные (потери — прим. URA.RU) — это украинцы», — сообщил Ляшко в эфире телеканала «1+1».
В результате военных действий на Украине погибли 57 человек, 169 человек получили ранения. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает ТАСС. «По оперативной информации, которую мы получили от нашей экстренной медицинской помощи, уже есть 169 раненых и 57 летальных исходов. Мы сейчас не делим военные и невоенные (потери — прим. URA.RU) — это украинцы», — сообщил Ляшко в эфире телеканала «1+1». Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе прогремели первые взрывы. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение.