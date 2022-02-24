ТАСС: на Украине заявили о 57 погибших и 169 раненых 25 февраля 2022 в 03:29 Размер текста - 17 + В ходе военных действие погибли 57 украинцев, заявил Ляшко Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине В результате военных действий на Украине погибли 57 человек, 169 человек получили ранения. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает ТАСС . «По оперативной информации, которую мы получили от нашей экстренной медицинской помощи, уже есть 169 раненых и 57 летальных исходов. Мы сейчас не делим военные и невоенные (потери — прим. URA.RU) — это украинцы», — сообщил Ляшко в эфире телеканала «1+1». Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе прогремели первые взрывы. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В результате военных действий на Украине погибли 57 человек, 169 человек получили ранения. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает ТАСС. «По оперативной информации, которую мы получили от нашей экстренной медицинской помощи, уже есть 169 раненых и 57 летальных исходов. Мы сейчас не делим военные и невоенные (потери — прим. URA.RU) — это украинцы», — сообщил Ляшко в эфире телеканала «1+1». Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе прогремели первые взрывы. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям