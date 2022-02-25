Финансист рассказал о возможности заработать на кризисе

Чтобы заработать на кризисе, необходимо выбрать правильный момент для покупки акций, считает Емельянов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Заработать на кризисе можно, если выбрать правильный момент для покупки российских акций. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

«Если делать ставку на то, что худшее позади, российские акции можно докупать, и это может быть замечательной идеей, потому что потенциал отскока сейчас измеряется десятками процентов, и на некоторых акциях можно будет заработать более ста процентов», — рассказал Емельянов радио Sputnik. Он отметил, что похожие ситуации были в 2008 и в 2020 годах.

При этом, если россияне владеют зарубежными акциями, то, по словам Емельянова, их можно докупать или перекладывать в более защищенные активы, в первую очередь в облигации. Однако он отметил, что сейчас очень рискованно покупать валюту, если до этого все сбережения хранились в рублях. Также, по его словам, если у граждан нет никаких инвестиций, можно рассмотреть короткие российские облигации — до года. Там доходность получше, чем в банках, отметил Емельянов.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции на Украине. Банки России начали запасаться рекордными объемами валюты. В РФ завезли 4,97 млрд долларов на фоне опасения возможных санкций со стороны Запада. Также сообщалось, что фондовый рынок в РФ показал самое сильное падение за последние шесть лет.

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