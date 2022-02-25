Во Франции заявили об отказе Европы и США помогать Украине

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Министр обороны Франции заявила, что европейские страны и США не хотят воевать с Россией Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Ни европейские страны, ни США не хотят вооруженных конфликтов с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра обороны Франции Флоранс Парли.

«Мы не объявляли войну России. Я не думаю, что какая-либо европейская страна или США хотят воевать с Россией. Россия является ядерной державой, аналогичным оружием обладает и НАТО», — передает ТАСС слова Парли.

Ранее президент РФ объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

Ранее премьер-министр республики Беларусь Роман Головченко заявил, что Россия и Беларусь объединятся в рамках Союзного государства против санкций Запада. Вопросы, волнующие два государства обсуждаются на постоянной основе, особенно из-за трудностей с Западом.

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Ни европейские страны, ни США не хотят вооруженных конфликтов с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра обороны Франции Флоранс Парли. «Мы не объявляли войну России. Я не думаю, что какая-либо европейская страна или США хотят воевать с Россией. Россия является ядерной державой, аналогичным оружием обладает и НАТО», — передает ТАСС слова Парли. Ранее президент РФ объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Ранее премьер-министр республики Беларусь Роман Головченко заявил, что Россия и Беларусь объединятся в рамках Союзного государства против санкций Запада. Вопросы, волнующие два государства обсуждаются на постоянной основе, особенно из-за трудностей с Западом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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