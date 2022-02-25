В Госдуме предложил альтернативу Зеленскому для переговоров с РФ

Первый зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не проявил качества переговорщика. По его словам, альтернативой политику в диалоге с Россией мог бы стать глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Зеленский — не самостоятельная фигура. Когда ведешь переговоры с кем-то, а потом этот человек бежит и с кем-то начинает советоваться, с ним очень трудно разговаривать. Надо беседовать с тем человеком, который может принимать решения и нести за них ответственность. Может, было бы правильно представить другого переговорщика, хотя бы Медведчука, например, и то было бы понятнее, быстрее бы договорились. Он хотя бы не зависит от американцев, — передает NEWS.ru слова Чепы.
Первый зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не проявил качества переговорщика. По его словам, альтернативой политику в диалоге с Россией мог бы стать глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. «Зеленский — не самостоятельная фигура. Когда ведешь переговоры с кем-то, а потом этот человек бежит и с кем-то начинает советоваться, с ним очень трудно разговаривать. Надо беседовать с тем человеком, который может принимать решения и нести за них ответственность. Может, было бы правильно представить другого переговорщика, хотя бы Медведчука, например, и то было бы понятнее, быстрее бы договорились. Он хотя бы не зависит от американцев, — передает NEWS.ru слова Чепы. Президент России Владимир Путин ранее вступился за Медведчука и заявил, что на Украине его судят за открытую политическую позицию. В 2004 году глава РФ стал крестным отцом дочери украинского политика. Киев обвиняет Медведчука в государственной измене и содействии терроризму, пишет «Национальная служба новостей». Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Армия РФ должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсудит введение дополнительного пакета санкций в отношении России.