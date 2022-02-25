В Госдуме предложил альтернативу Зеленскому для переговоров с РФ

В Госдуме предложили вести переговоры с Виктором Медведчуком Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Первый зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не проявил качества переговорщика. По его словам, альтернативой политику в диалоге с Россией мог бы стать глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Зеленский — не самостоятельная фигура. Когда ведешь переговоры с кем-то, а потом этот человек бежит и с кем-то начинает советоваться, с ним очень трудно разговаривать. Надо беседовать с тем человеком, который может принимать решения и нести за них ответственность. Может, было бы правильно представить другого переговорщика, хотя бы Медведчука, например, и то было бы понятнее, быстрее бы договорились. Он хотя бы не зависит от американцев, — передает NEWS.ru слова Чепы.

Президент России Владимир Путин ранее вступился за Медведчука и заявил, что на Украине его судят за открытую политическую позицию. В 2004 году глава РФ стал крестным отцом дочери украинского политика. Киев обвиняет Медведчука в государственной измене и содействии терроризму, пишет «Национальная служба новостей».

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Армия РФ должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсудит введение дополнительного пакета санкций в отношении России.

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