24 февраля 2022

Пермскую проводницу пытались наказать за знакомство с пассажиром

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция и проверка масочного режима на железнодорожном вокзале. Челябинск, пассажир, проводник, пассажирский поезд, ржд, туризм, железная дорога, путешествие, поезд, перевозка пассажиров
Проводнице удалось взыскать компенсацию морального ущерба Фото:

Пермячка обратилась с иском к АО «Федеральная пассажирская компания» о признании незаконным приказа о выговоре, который ей вынесли из-за знакомства с пассажиром. Также ей удалось отсудить 10 тысяч рублей за моральный ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда.

«Основанием для привлечения истца к дисциплинарной ответственности явилось то обстоятельство, что женщина познакомилась с пассажиром, сообщила свои персональные данные в личных целях, приняла от него 200 рублей, не оказав какой-либо услуги. Этим она нанесла ущерб деловой репутации компании», — указали в суде.

С таким решением проводница не согласилась, отрицая факт дисциплинарного проступка. На стороне женщины оказался и суд, так как знакомство с кем-либо и получение денег не запрещено трудовым договором и должностной инструкцией.

В итоге приказ о наложении дисциплинарного взыскания на проводницу был отменен. А за нарушенные трудовых прав в пользу женщины с АО «Федеральная пассажирская компания» была взыскана компенсация морального вреда в 10 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что пермячка отсудила у ПФР пенсию за 8 месяцев. Пенсионерке не переводили положенные выплаты.

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Пермячка обратилась с иском к АО «Федеральная пассажирская компания» о признании незаконным приказа о выговоре, который ей вынесли из-за знакомства с пассажиром. Также ей удалось отсудить 10 тысяч рублей за моральный ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда. «Основанием для привлечения истца к дисциплинарной ответственности явилось то обстоятельство, что женщина познакомилась с пассажиром, сообщила свои персональные данные в личных целях, приняла от него 200 рублей, не оказав какой-либо услуги. Этим она нанесла ущерб деловой репутации компании», — указали в суде. С таким решением проводница не согласилась, отрицая факт дисциплинарного проступка. На стороне женщины оказался и суд, так как знакомство с кем-либо и получение денег не запрещено трудовым договором и должностной инструкцией. В итоге приказ о наложении дисциплинарного взыскания на проводницу был отменен. А за нарушенные трудовых прав в пользу женщины с АО «Федеральная пассажирская компания» была взыскана компенсация морального вреда в 10 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пермячка отсудила у ПФР пенсию за 8 месяцев. Пенсионерке не переводили положенные выплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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