РИА «Новости»: российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш

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Капитан российского судна сообщил в посольство РФ о задержании Фото:

Российские судно было задержано в проливе Ла-Манш. Об этом сообщает «РИА» Новости со ссылкой на сообщение российского посольства во Франции.

«Российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш. Поступил звонок от его капитана», — передает РИА «Новости» сообщение посольства.

В российской дипмиссии сообщили, что связались с властями Франции. Дипломаты требуют у французской стороны объяснений. По данным французской прессы, сухогруз принадлежит российской компании, которая находится под санкциями.

Обновлено: Перехваченное в Ла-Манше российское судно Baltic Leader, по данным морской префектуры, имело разрешение на плавание. В том числе во французских водах.

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Российские судно было задержано в проливе Ла-Манш. Об этом сообщает «РИА» Новости со ссылкой на сообщение российского посольства во Франции. «Российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш. Поступил звонок от его капитана», — передает РИА «Новости» сообщение посольства. В российской дипмиссии сообщили, что связались с властями Франции. Дипломаты требуют у французской стороны объяснений. По данным французской прессы, сухогруз принадлежит российской компании, которая находится под санкциями. Обновлено: Перехваченное в Ла-Манше российское судно Baltic Leader, по данным морской префектуры, имело разрешение на плавание. В том числе во французских водах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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