РИА «Новости»: российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш

Российские судно было задержано в проливе Ла-Манш. Об этом сообщает «РИА» Новости со ссылкой на сообщение российского посольства во Франции.
«Российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш. Поступил звонок от его капитана», — передает РИА «Новости» сообщение посольства.
В российской дипмиссии сообщили, что связались с властями Франции. Дипломаты требуют у французской стороны объяснений. По данным французской прессы, сухогруз принадлежит российской компании, которая находится под санкциями.
Обновлено: Перехваченное в Ла-Манше российское судно Baltic Leader, по данным морской префектуры, имело разрешение на плавание. В том числе во французских водах.
Российские судно было задержано в проливе Ла-Манш. Об этом сообщает «РИА» Новости со ссылкой на сообщение российского посольства во Франции. «Российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш. Поступил звонок от его капитана», — передает РИА «Новости» сообщение посольства. В российской дипмиссии сообщили, что связались с властями Франции. Дипломаты требуют у французской стороны объяснений. По данным французской прессы, сухогруз принадлежит российской компании, которая находится под санкциями. Обновлено: Перехваченное в Ла-Манше российское судно Baltic Leader, по данным морской префектуры, имело разрешение на плавание. В том числе во французских водах.