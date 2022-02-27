27 февраля 2022

Центробанк запретил иностранцам продажу ценных бумаг в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранцы временно не смогут покупать ценные бумаги на российском рынке Фото:

Банк России запретил российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Предписание Центробанка начинает действовать с 7:00 мск 28 февраля.

Банк России выпустил предписание, которое запрещает российским брокерам продавать ценные бумаги иностранным юридическим и физическим лицам с 7:00 мск 28 февраля, говорится в документе регулятора, сообщает РБК. Отмечается, что брокерам будет необходимо направить ЦБ отчет о приостановке операций.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого курс рубля обвалился рекордно с 2014 года. Центробанк запретил зарабатывать на обвале российского финансового рынка, чтобы защитить права инвесторов. Банк России принял ряд срочных мер для остановки обвала курса и стабилизации финансового рынка.

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Банк России запретил российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Предписание Центробанка начинает действовать с 7:00 мск 28 февраля. Банк России выпустил предписание, которое запрещает российским брокерам продавать ценные бумаги иностранным юридическим и физическим лицам с 7:00 мск 28 февраля, говорится в документе регулятора, сообщает РБК. Отмечается, что брокерам будет необходимо направить ЦБ отчет о приостановке операций. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого курс рубля обвалился рекордно с 2014 года. Центробанк запретил зарабатывать на обвале российского финансового рынка, чтобы защитить права инвесторов. Банк России принял ряд срочных мер для остановки обвала курса и стабилизации финансового рынка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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