Центробанк запретил иностранцам продажу ценных бумаг в России

Банк России запретил российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Предписание Центробанка начинает действовать с 7:00 мск 28 февраля.
Банк России выпустил предписание, которое запрещает российским брокерам продавать ценные бумаги иностранным юридическим и физическим лицам с 7:00 мск 28 февраля, говорится в документе регулятора, сообщает РБК. Отмечается, что брокерам будет необходимо направить ЦБ отчет о приостановке операций.
Банк России запретил российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Предписание Центробанка начинает действовать с 7:00 мск 28 февраля. Банк России выпустил предписание, которое запрещает российским брокерам продавать ценные бумаги иностранным юридическим и физическим лицам с 7:00 мск 28 февраля, говорится в документе регулятора, сообщает РБК. Отмечается, что брокерам будет необходимо направить ЦБ отчет о приостановке операций. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого курс рубля обвалился рекордно с 2014 года. Центробанк запретил зарабатывать на обвале российского финансового рынка, чтобы защитить права инвесторов. Банк России принял ряд срочных мер для остановки обвала курса и стабилизации финансового рынка.