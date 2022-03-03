РИА «Новости»: в ДНР посчитали потери среди мирного населения

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Обстановка в Горловке и в Зайцево. Донецкая Народная Республика, Горловка, последствия, донецкая народная республика, донецк, взрыв, горловка, разрушения, обстрел
За 14 дней Украина обстреляла около 500 жилых домов в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последние две недели из-за обстрелов со стороны Украины в ДНР погибли 25 мирных жителей. Еще 95, включая четырех детей, получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По данным представительства ДНР в СЦКК, с 17.02.2022 по состоянию на 21.00 02.03.2022, за 14 дней эскалации со стороны ВСУ погибли (при обстрелах — прим. URA.RU) 25 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 95 мирных жителей, в том числе четверо детей, за текущие сутки ранены два человека», — цитирует заявление СЦКК РИА «Новости».

Кроме того, за две недели эскалации со стороны Украины в ДНР повреждено около 500 жилых домов. «За 14 дней повреждено: 473 жилых домостроения; 185 объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Мировое сообщество негативно отнеслось к решению Путина. Вскоре после этого — 24 февраля на Украине началась спецоперация. Российский лидер объяснил свои действия денацификацией и демилитаризацией страны.

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За последние две недели из-за обстрелов со стороны Украины в ДНР погибли 25 мирных жителей. Еще 95, включая четырех детей, получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «По данным представительства ДНР в СЦКК, с 17.02.2022 по состоянию на 21.00 02.03.2022, за 14 дней эскалации со стороны ВСУ погибли (при обстрелах — прим. URA.RU) 25 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 95 мирных жителей, в том числе четверо детей, за текущие сутки ранены два человека», — цитирует заявление СЦКК РИА «Новости». Кроме того, за две недели эскалации со стороны Украины в ДНР повреждено около 500 жилых домов. «За 14 дней повреждено: 473 жилых домостроения; 185 объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении. Президент РФ Владимир Путин 22 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Мировое сообщество негативно отнеслось к решению Путина. Вскоре после этого — 24 февраля на Украине началась спецоперация. Российский лидер объяснил свои действия денацификацией и демилитаризацией страны.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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