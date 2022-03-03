На Украине попросили дополнительную помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина благодарит Запад за помощь в борьбе с Россией, но Киеву этих мер недостаточно. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, который дал интервью газете New York Times.

«Мы благодарны нашим американским и европейским друзьям, демократиям по всему миру, включая Австралию и Японию, за их быстрые решения помочь нам, за санкции против российской экономики, за вооружения и боевую технику… Но этого недостаточно. Нам нужно больше », — заявил Ермак. Также он попросил прекратить говорить украинской стороне, что помощь в пути.

В столице Украины признают, что закрытие неба над Украиной может привести к эскалации и прямому конфликту НАТО с РФ. Ермак заявил, что украинские власти твердо уверены в том, что Россия не остановится только на Украине и «в любом случае потенциально может втянуть НАТО в этот конфликт».

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины, пишет радио Sputnik. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украине поставляют оружие 19 стран. Еще 10 государств оказывают финансовую поддержку. Так, например, Украина получила от Германии 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust.

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