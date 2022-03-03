Игорь Конашенков: российская сторона поборола около 200 украинских неонацистов Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили около 200 украинских неонацистов в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80), а также более 90 националистов», — доложил Конашенков, пишет РИА «Новости». Он считает, что «российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции».

Кроме того, по словам Конашенкова, еще один экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина «уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов», при этом ему удалось не допустить их прорыва к переправе. Представитель Минобороны РФ заключил, что американский ПТУР «Джавелин» атаковал российский танк. Экипаж получил контузию, но из боя не вышел. Напротив, военные уничтожили еще два танка противника.

Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что на текущий день армия РФ уничтожила более 1500 военных объектов Украины.

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