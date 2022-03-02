Махонин дал деньги на расселение домов после проверки Бастрыкина

Краевые власти помогут переселить жителей аварийных домов в Александровске Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Правительство Пермского края выделяет свыше 28 млн рублей Александровскому округу на расселение двух домов, жители которых пожаловались на невыносимые условия проживания в программе «Мужское/Женское» на «Первом канале». После передачи руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый объем субсидий из бюджета Пермского края бюджету Александровского округа на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе. Всего на эти цели предусматривается 37,5 млн рублей, из которых 28,1 млн рублей выделяет край, 9,4 млн рублей — муниципалитет.

В пресс-службе минстроя пояснили, что деньги выделяются на расселение домов №18 и 20 по ул. 3-го Интернационала. Это 25 помещений площадью 1,4 тыс. кв. м. «По домам № 22, 24 на ул. 3-го Интернационала администрация Александровского округа должна определить и принять меры, чтобы обеспечить жителям безопасное проживание до момента расселения домов», — отметили в пресс-службе.

Ранее краевое правительство выделило 10 млн рублей на расселение дома по ул. Чапаева, 2. В январе о ситуации в Александровске вышла передача на «Первом канале». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по этой ситуации. В начале марта губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с главой округа Ольгой Лавровой, где сообщил ей о своей поддержке.

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