В ДНР пригрозили точечными ударами по позициям ВСУ в Мариуполе

В Донецкой народной республике допустили, что начнут точечные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Нужно подождать несколько дней, и ситуация будет разрешаться. А если они (ВСУ) не пойдут на это, то спецоперация показала: есть возможность нанесения точечных ударов, чтобы гражданское население не страдало и тем самым деморализовать противника внутри этого концлагеря, чтобы они сами начали сдаваться», — сказал Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА «Новости».
Президент РФ Владимир Путин в конце февраля начал спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее Басурин сообщил, что блокировали Мариуполь. Он выразил надежду, что население города начнет уезжать оттуда, чтобы никто не пострадал. Подразделения Луганской народной республики освободили семь населенных пунктов в Донбассе от украинских формирований, пишет RT. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, вооруженные силы Украины используют в ходе боевых столкновений мирных граждан как «живой щит», передает «Ридус». Они размещают в жилых кварталах вооружение, сказал он.
В Донецкой народной республике допустили, что начнут точечные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Нужно подождать несколько дней, и ситуация будет разрешаться. А если они (ВСУ) не пойдут на это, то спецоперация показала: есть возможность нанесения точечных ударов, чтобы гражданское население не страдало и тем самым деморализовать противника внутри этого концлагеря, чтобы они сами начали сдаваться», — сказал Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА «Новости». Президент РФ Владимир Путин в конце февраля начал спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее Басурин сообщил, что блокировали Мариуполь. Он выразил надежду, что население города начнет уезжать оттуда, чтобы никто не пострадал. Подразделения Луганской народной республики освободили семь населенных пунктов в Донбассе от украинских формирований, пишет RT. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, вооруженные силы Украины используют в ходе боевых столкновений мирных граждан как «живой щит», передает «Ридус». Они размещают в жилых кварталах вооружение, сказал он.