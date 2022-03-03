В ДНР пригрозили точечными ударами по позициям ВСУ в Мариуполе

03 марта 2022 в 11:38 Размер текста - 17 +

В ДНР нанесут точечные удары, если ВСУ не сложат оружие Фото: Минобороны России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецкой народной республике допустили, что начнут точечные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Нужно подождать несколько дней, и ситуация будет разрешаться. А если они (ВСУ) не пойдут на это, то спецоперация показала: есть возможность нанесения точечных ударов, чтобы гражданское население не страдало и тем самым деморализовать противника внутри этого концлагеря, чтобы они сами начали сдаваться», — сказал Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА «Новости». Президент РФ Владимир Путин в конце февраля начал спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее Басурин сообщил, что блокировали Мариуполь. Он выразил надежду, что население города начнет уезжать оттуда, чтобы никто не пострадал. Подразделения Луганской народной республики освободили семь населенных пунктов в Донбассе от украинских формирований, пишет RT. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, вооруженные силы Украины используют в ходе боевых столкновений мирных граждан как «живой щит», передает «Ридус». Они размещают в жилых кварталах вооружение, сказал он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Донецкой народной республике допустили, что начнут точечные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Нужно подождать несколько дней, и ситуация будет разрешаться. А если они (ВСУ) не пойдут на это, то спецоперация показала: есть возможность нанесения точечных ударов, чтобы гражданское население не страдало и тем самым деморализовать противника внутри этого концлагеря, чтобы они сами начали сдаваться», — сказал Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА «Новости». Президент РФ Владимир Путин в конце февраля начал спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее Басурин сообщил, что блокировали Мариуполь. Он выразил надежду, что население города начнет уезжать оттуда, чтобы никто не пострадал. Подразделения Луганской народной республики освободили семь населенных пунктов в Донбассе от украинских формирований, пишет RT. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, вооруженные силы Украины используют в ходе боевых столкновений мирных граждан как «живой щит», передает «Ридус». Они размещают в жилых кварталах вооружение, сказал он.