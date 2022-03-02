Губернатор Шумков обратился к курганцам из-за ситуации на Украине

Свое обращение губернатор Вадим Шумков опубликовал в соцсети «ВКонтакте» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил жителей региона в связи с последними событиями не делать заявления, разжигающие ненависть друг к другу. Об этом он 3 марта написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас не нужны излишне „алармистские“ заявления, порождающие либо разжигающие взаимную враждебность. <…> Несмотря на понятный политический контекст, а также военную логику происходящего, с обеих сторон гибнут люди. <…> Любой интернетный боевой клич на фоне крови погибших, а тем более выражение злорадства — неуместны», — объяснил Шумков.

Глава регионе назвал «дурным тоном» публично осуждать свою страну и ее военных. Он вспомнил фразу «права моя страна или нет, но это моя страна», которую два века назад произнес общественный деятель США Стивен Декатюр. Шумков также считает, что военные всегда будут элитой России. Он согласился с тем, что происходящее является трагедией, смысл которой, по его мнению, «остановить и предотвратить как можно раньше еще большую трагедию с непредсказуемым итогом». Шумков обратился к пацифистам, сказав, что в реальном мире есть реальные и совсем не «травоядные» интересы, а также своя пищевая цепочка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По данным властей, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Путин отмечал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

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