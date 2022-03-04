Reuters: Пентагон организовал канал связи с Минобороны РФ

Пентагон организовал прямую линию связи с Минобороны РФ Фото: wikimedia.org/David B. Gleason

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пентагон организовал прямую линию связи с Минобороны России с целью предотвращения различных конфликтов и инцидентов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя военного ведомства США высокого ранга. Предполагается, что канал связи начал работу с 1 марта.

«Министерство обороны 1 марта создало линию по урегулированию конфликтов с Минобороны России в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации напряженности», — передает Reuters слова источника. По информации РИА «Новости», В США подтвердили создание канала связи. Сотрудник Пентагона заявил, что США по-прежнему сохраняют с РФ ряд каналов коммуникации «для обсуждения важнейших вопросов в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации».

Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

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