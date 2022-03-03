За неделю в Перми резко подешевели рис, гречка и картофель

Гречка подешевела на 6,49% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Пермском крае цены на социально значимые продукты — стабильны, а некоторые позиции за неделю даже подешевели. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пермского УФАС, комментируя ситуацию на рынке продовольственных товаров. Антимонопольщики проводят усиленный мониторинг цен в связи с введенными санкциями в отношении России.

«За последнюю неделю зафиксировано заметное снижение минимальных розничных цен по ряду позиций в Пермском крае. Рис подешевел на 6,44%, гречневая крупа — на 6,49%, картофель — на 7,93%», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

В антимонопольной службе также рассказали о росте цен на некоторые продукты. Так, в управление за неделю поступило две жалобы от пермяков на цены: на сахар и на сосиски. Как пояснили в УФАС, сосиски не входят в перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Что касается цен на сахар, то предельные уровни цен Правительством РФ в 2022 году не вводились.

«В 2020 году на сахар-песок была установлена предельная цена — 46 рублей за килограмм в рамках соглашения между Правительством РФ, поставщиками и торговыми сетями. В данный момент соглашения прекратили свое действие», — добавили URA.RU в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что ФАС России поручила регионам усилить мониторинг ценообразования на социально значимые продукты. Накануне западные страны ввели экономические санкции в отношении России. Общая санкционная политика направлена не только против российского руководства, но и против рядовых граждан.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам