Глава тюменского суда заявил о желании покинуть должность

Председатель и судья Ленинского районного суда Тюмени решил уйти в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Ленинского районного суда Тюмени Сергей Раков заявил о своем желании уйти в отставку. Об этом сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей Тюменской области.

«Рассмотрено заявление Ракова Сергея Ивановича о прекращении полномочий председателя и судьи Ленинского районного суда Тюмени. В связи с уходом в отставку», — сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей Тюменской области.

Региональный орган удовлетворил заявление. По данным источника URA.RU в судебной сфере, Раков останется на должности до истечения своих полномочий. Кто займет место исполняющего обязанности председателя будет решаться позднее.

Сергей Раков был назначен председателем Ленинского районного суда Тюмени указом президента России Владимиром Путиным. Срок его полномочий — шесть лет. Он истекает 23 мая 2022 года.

Ранее URA.RU писало, что в скором времени полномочия истекают и у председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Финько. Он предпринял попытку вновь заявиться на должность, однако федеральная коллегия его не поддержала.