03 марта 2022

МЧС: на Свердловскую область надвигается сильный снегопад

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильные снегопады для зимы 2021/2022 в Свердловской области — редкость Фото:

Свердловскую область ожидает сильный снегопад 5 марта. ГУ МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По данным синоптиков, 5 марта местами в Свердловской области ожидается сильный снег. Непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности», — заявили в МЧС.

Спасатели также попросили не оставлять открытыми окна, двери, чердаки и вентиляционные отверстия. «Обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередачи и других источников опасности», — указано в рекомендациях.

Последние сильные снегопады проходили в регионе в конце февраля. В целом эта зима выдается малоснежной. К примеру, замначальника комитета мэрии Екатеринбурга по благоустройству Владимир Капустин накануне в эфире «Четвертого канала» приводил городскую статистику, по которой за последние месяцы выпало 95 миллиметров осадков при средней норме в 132 мм (по водяному столбу).

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Свердловскую область ожидает сильный снегопад 5 марта. ГУ МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. «По данным синоптиков, 5 марта местами в Свердловской области ожидается сильный снег. Непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности», — заявили в МЧС. Спасатели также попросили не оставлять открытыми окна, двери, чердаки и вентиляционные отверстия. «Обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередачи и других источников опасности», — указано в рекомендациях. Последние сильные снегопады проходили в регионе в конце февраля. В целом эта зима выдается малоснежной. К примеру, замначальника комитета мэрии Екатеринбурга по благоустройству Владимир Капустин накануне в эфире «Четвертого канала» приводил городскую статистику, по которой за последние месяцы выпало 95 миллиметров осадков при средней норме в 132 мм (по водяному столбу).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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