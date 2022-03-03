МЧС: на Свердловскую область надвигается сильный снегопад

04 марта 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Сильные снегопады для зимы 2021/2022 в Свердловской области — редкость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловскую область ожидает сильный снегопад 5 марта. ГУ МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. «По данным синоптиков, 5 марта местами в Свердловской области ожидается сильный снег. Непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности», — заявили в МЧС. Спасатели также попросили не оставлять открытыми окна, двери, чердаки и вентиляционные отверстия. «Обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередачи и других источников опасности», — указано в рекомендациях. Последние сильные снегопады проходили в регионе в конце февраля. В целом эта зима выдается малоснежной. К примеру, замначальника комитета мэрии Екатеринбурга по благоустройству Владимир Капустин накануне в эфире «Четвертого канала» приводил городскую статистику, по которой за последние месяцы выпало 95 миллиметров осадков при средней норме в 132 мм (по водяному столбу). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловскую область ожидает сильный снегопад 5 марта. ГУ МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. «По данным синоптиков, 5 марта местами в Свердловской области ожидается сильный снег. Непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности», — заявили в МЧС. Спасатели также попросили не оставлять открытыми окна, двери, чердаки и вентиляционные отверстия. «Обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередачи и других источников опасности», — указано в рекомендациях. Последние сильные снегопады проходили в регионе в конце февраля. В целом эта зима выдается малоснежной. К примеру, замначальника комитета мэрии Екатеринбурга по благоустройству Владимир Капустин накануне в эфире «Четвертого канала» приводил городскую статистику, по которой за последние месяцы выпало 95 миллиметров осадков при средней норме в 132 мм (по водяному столбу).