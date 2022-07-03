03 июля 2022
02 июля 2022

За брошенные в траву окурки с тоболяка требуют более 1,5 млн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горит лес. Тюмень, пожарная машина, пожар, огонь, трава горит, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, горит трава
В результате пожара выгорело полтора гектара травы Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России

Госохотдепартамент требует с жителя Тобольска более полутора миллиона рублей за брошенные в траву окурки. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«По данным госохотдепартамента, в апреле прошлого года тоболяк Андрей В. находясь в районе песчаного карьера у деревни Малозоркальцева курил и бросил в траву непотушенные сигареты в результате чего трава загорелась и начался пожар. Размер вреда оценили в один миллион 602 тысячи рублей, в связи с чем в Тобольский городской суд подан иск к Андрею В. на указанную сумму», — передает пресс-служба.

В настоящий момент на тоболяка было составлено постановление и выписан штраф в размере четырех тысяч рублей. Но при этом, по данным департамента, в результате пожара выгорело полтора гектара травы.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор призвал граждан не разводить костер при сильном ветре. Также с 15 апреля на территории региона был объявлен особый противопожарный режим.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Госохотдепартамент требует с жителя Тобольска более полутора миллиона рублей за брошенные в траву окурки. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «По данным госохотдепартамента, в апреле прошлого года тоболяк Андрей В. находясь в районе песчаного карьера у деревни Малозоркальцева курил и бросил в траву непотушенные сигареты в результате чего трава загорелась и начался пожар. Размер вреда оценили в один миллион 602 тысячи рублей, в связи с чем в Тобольский городской суд подан иск к Андрею В. на указанную сумму», — передает пресс-служба. В настоящий момент на тоболяка было составлено постановление и выписан штраф в размере четырех тысяч рублей. Но при этом, по данным департамента, в результате пожара выгорело полтора гектара травы. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор призвал граждан не разводить костер при сильном ветре. Также с 15 апреля на территории региона был объявлен особый противопожарный режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...