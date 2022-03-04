04 марта 2022
03 марта 2022

В Перми обезопасили переход, где сбили ребенка. Новости URA.RU работают

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пешеходный переход, ученики, дети, школьники
Жители с 2020 года просили администрацию разобраться с переходом Фото:

В Перми обезопасили пешеходный переход, где недавно автомобиль сбил ребенка, — убрали мусорные контейнеры, которые ограничивали видимость на перекрестке водителям. Жители соседних домов с начала 2020 года писали жалобы по этому поводу в администрацию Свердловского района, но ничего не менялось. После публикации URA.RU контейнеры исчезли. Об этом сообщила местная жительница.

«Вот она, сила СМИ! Убрали контейнеры наконец-то. Надеюсь, тут спустя время такие же снова не появятся», — рассказала URA.RU читательница.

Переход находится в Свердловском районе на перекрестке улиц Бородинская и Емельяна Ярославского. Автомобиль, чей водитель не увидел из-за баков пешеходов, сбил 7-летнего ребенка. Мальчику повезло, он схватился за капот и не получил серьезных травм.

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В Перми обезопасили пешеходный переход, где недавно автомобиль сбил ребенка, — убрали мусорные контейнеры, которые ограничивали видимость на перекрестке водителям. Жители соседних домов с начала 2020 года писали жалобы по этому поводу в администрацию Свердловского района, но ничего не менялось. После публикации URA.RU контейнеры исчезли. Об этом сообщила местная жительница. «Вот она, сила СМИ! Убрали контейнеры наконец-то. Надеюсь, тут спустя время такие же снова не появятся», — рассказала URA.RU читательница. Переход находится в Свердловском районе на перекрестке улиц Бородинская и Емельяна Ярославского. Автомобиль, чей водитель не увидел из-за баков пешеходов, сбил 7-летнего ребенка. Мальчику повезло, он схватился за капот и не получил серьезных травм.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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