Жители с 2020 года просили администрацию разобраться с переходом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми обезопасили пешеходный переход, где недавно автомобиль сбил ребенка, — убрали мусорные контейнеры, которые ограничивали видимость на перекрестке водителям. Жители соседних домов с начала 2020 года писали жалобы по этому поводу в администрацию Свердловского района, но ничего не менялось. После публикации URA.RU контейнеры исчезли. Об этом сообщила местная жительница.

«Вот она, сила СМИ! Убрали контейнеры наконец-то. Надеюсь, тут спустя время такие же снова не появятся», — рассказала URA.RU читательница.

Переход находится в Свердловском районе на перекрестке улиц Бородинская и Емельяна Ярославского. Автомобиль, чей водитель не увидел из-за баков пешеходов, сбил 7-летнего ребенка. Мальчику повезло, он схватился за капот и не получил серьезных травм.

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