Из челябинского ТРК эвакуируют людей

ТРК «Горки» эвакуируют уже в третий раз за неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Посетителей ТРК «Горки» на улице Артиллерийской, 13б в Челябинске вечером 4 марта попросили покинуть здание и отойти от него на 200 метров. Об эвакуации объявили по громкоговорителю.

«По громкой связи объявили, что просят срочно покинуть помещение, по техническим причинам ТРК закрывается. Попросили отойти на 200 метров от здания. Остаются только охранники, а персонал и посетителей вывели», — сообщает 74.RU.

В торговом центре идет проверка. В ГУ МЧС России по Челябинской области не стали комментировать ситуацию, сославшись на то, что эвакуация проводится силами администрации ТРК «Горки».

Это уже третья эвакуация за неделю. Посетителей ТРК «Горки» выводили на улицу утром 1 и 2 марта. Также 1 марта прошла эвакуация из здания управления РЖД на площади Революции. Вопросы антитеррористической защищенности губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее обсуждал с начальником УФСБ по Челябинской области Дмитрием Ивановым.