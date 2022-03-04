04 марта 2022

Минобороны: боевики из Идлиба выдвинулись на Украину

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Боевики албанского и кавказского происхождения выдвинулись по направлению к Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевики из неподкотрольной правительству сирийской провинции Идлиб выдвинулись в Европу для участия боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.

«В Центр по примирению враждующих сторон поступает информация об убытии боевиков албанского и кавказского происхождения с территории Идлибской зоны деэскалации в Европу с целью принять в дальнейшем участие в боевых действиях на территории Украины», — заявил Журавлев. Сообщение передают РИА «Новости».

24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.

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Боевики из неподкотрольной правительству сирийской провинции Идлиб выдвинулись в Европу для участия боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев. «В Центр по примирению враждующих сторон поступает информация об убытии боевиков албанского и кавказского происхождения с территории Идлибской зоны деэскалации в Европу с целью принять в дальнейшем участие в боевых действиях на территории Украины», — заявил Журавлев. Сообщение передают РИА «Новости». 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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