Минобороны: боевики из Идлиба выдвинулись на Украину 05 марта 2022 в 02:26 Размер текста - 17 + Боевики албанского и кавказского происхождения выдвинулись по направлению к Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики из неподкотрольной правительству сирийской провинции Идлиб выдвинулись в Европу для участия боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев. «В Центр по примирению враждующих сторон поступает информация об убытии боевиков албанского и кавказского происхождения с территории Идлибской зоны деэскалации в Европу с целью принять в дальнейшем участие в боевых действиях на территории Украины», — заявил Журавлев. Сообщение передают РИА «Новости». 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Боевики из неподкотрольной правительству сирийской провинции Идлиб выдвинулись в Европу для участия боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев. «В Центр по примирению враждующих сторон поступает информация об убытии боевиков албанского и кавказского происхождения с территории Идлибской зоны деэскалации в Европу с целью принять в дальнейшем участие в боевых действиях на территории Украины», — заявил Журавлев. Сообщение передают РИА «Новости». 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям