Боевики из неподкотрольной правительству сирийской провинции Идлиб выдвинулись в Европу для участия боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
«В Центр по примирению враждующих сторон поступает информация об убытии боевиков албанского и кавказского происхождения с территории Идлибской зоны деэскалации в Европу с целью принять в дальнейшем участие в боевых действиях на территории Украины», — заявил Журавлев. Сообщение передают РИА «Новости».
24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.
Боевики из неподкотрольной правительству сирийской провинции Идлиб выдвинулись в Европу для участия боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев. «В Центр по примирению враждующих сторон поступает информация об убытии боевиков албанского и кавказского происхождения с территории Идлибской зоны деэскалации в Европу с целью принять в дальнейшем участие в боевых действиях на территории Украины», — заявил Журавлев. Сообщение передают РИА «Новости». 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.