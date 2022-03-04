В Свердловской области осудили водителя, убившего ребенка в ДТП

Водитель протащил ребенка по земле 50 метров (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Белоярском (Свердловская область) вынесли приговор местному жителю Виктору Масленникову, который летом 2021 года, будучи пьяным, насмерть сбил ребенка 2011 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Ребенок с отцом переходили дорогу по пешеходному переходу.

«Белоярский районный суд назначил Виктору Масленникову наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Он пробудет этот срок в колонии общего режима, а после освобождения еще на два года останется без права на управление автомобилем.

Инцидент произошел 4 августа 2021 года. Масленников был пьян и наехал на ребенка, который умер под колесами его ВАЗ-21053. По сообщению управления ГИБДД по Свердловской области, автомобиль протащил ребенка под днищем 50 метров.

Сообщения о ДТП появились 5 августа. Виновником ДТП оказался 63-летний местный житель, который налетел на прохожих. Он был настолько пьян, что не смог дать объяснения полиции. Позднее выяснилось, что Масленников перед тем как сесть за руль отмечал день рождения друга.