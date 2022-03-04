В Перми назвали два района, которые отдадут под застройку

Разрешенное использование участков — среднеэтажная жилая застройка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Перми выставила на торги право аренды двух земельных участков под многоквартирную застройку. Один из них находится на Висиме, другой — в Балатово. Соответствующая информация появилась на сайте мэрии.

«Выставлено на торги право аренды участков в Мотовилихинском районе по адресу ул. Свободы 15б и в Индустриальном районе по адресу ул. Власова, 8. Разрешенное использование земельного участка — среднеэтажная жилая застройка», — указано в объявлении о торгах.

Начальная цена лота в Балатово — 6,8 млн рублей в год, на Висиме — 4,6 млн рублей в год. Торги состоятся 14 апреля. Ранее URA.RU сообщало, что пермский губернатор заблокирует стройку ЖК в центре города. Речь идет о территории на месте бывшего элитного ресторана «Живаго».