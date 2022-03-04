04 марта 2022

В Перми назвали два района, которые отдадут под застройку

© Служба новостей «URA.RU»
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Разрешенное использование участков — среднеэтажная жилая застройка Фото:

Администрация Перми выставила на торги право аренды двух земельных участков под многоквартирную застройку. Один из них находится на Висиме, другой — в Балатово. Соответствующая информация появилась на сайте мэрии.

«Выставлено на торги право аренды участков в Мотовилихинском районе по адресу ул. Свободы 15б и в Индустриальном районе по адресу ул. Власова, 8. Разрешенное использование земельного участка — среднеэтажная жилая застройка», — указано в объявлении о торгах.

Начальная цена лота в Балатово — 6,8 млн рублей в год, на Висиме — 4,6 млн рублей в год. Торги состоятся 14 апреля. Ранее URA.RU сообщало, что пермский губернатор заблокирует стройку ЖК в центре города. Речь идет о территории на месте бывшего элитного ресторана «Живаго».

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Администрация Перми выставила на торги право аренды двух земельных участков под многоквартирную застройку. Один из них находится на Висиме, другой — в Балатово. Соответствующая информация появилась на сайте мэрии. «Выставлено на торги право аренды участков в Мотовилихинском районе по адресу ул. Свободы 15б и в Индустриальном районе по адресу ул. Власова, 8. Разрешенное использование земельного участка — среднеэтажная жилая застройка», — указано в объявлении о торгах. Начальная цена лота в Балатово — 6,8 млн рублей в год, на Висиме — 4,6 млн рублей в год. Торги состоятся 14 апреля. Ранее URA.RU сообщало, что пермский губернатор заблокирует стройку ЖК в центре города. Речь идет о территории на месте бывшего элитного ресторана «Живаго».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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