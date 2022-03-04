В Перми возник дефицит донорской крови

Медикам нечем компенсировать потерю крови у пациентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми появилась проблема с донорской кровью. На городской станции переливания сообщают, что особенно не хватает крови первой и второй групп, как положительной, так и отрицательной.

«Сложилась повышенная потребность крови данной группы и резус-принадлежности, просим доноров прийти и сдать кровь», — сообщается на сайте службы. Также есть недостаток в отрицательном резус-факторе крови третьей и четвертой групп.

При этом сдать кровь можно будет только после выходных — 9 марта. Сегодня, в субботу, станция уже закончила работу, а с 6 по 8 марта в стране каникулы.