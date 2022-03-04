04 марта 2022

В Перми возник дефицит донорской крови

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , медсестра, лаборатория, процедурный кабинет, мед кабинет, плазма крови
Медикам нечем компенсировать потерю крови у пациентов Фото:

В Перми появилась проблема с донорской кровью. На городской станции переливания сообщают, что особенно не хватает крови первой и второй групп, как положительной, так и отрицательной.

«Сложилась повышенная потребность крови данной группы и резус-принадлежности, просим доноров прийти и сдать кровь», — сообщается на сайте службы. Также есть недостаток в отрицательном резус-факторе крови третьей и четвертой групп.

При этом сдать кровь можно будет только после выходных — 9 марта. Сегодня, в субботу, станция уже закончила работу, а с 6 по 8 марта в стране каникулы.

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В Перми появилась проблема с донорской кровью. На городской станции переливания сообщают, что особенно не хватает крови первой и второй групп, как положительной, так и отрицательной. «Сложилась повышенная потребность крови данной группы и резус-принадлежности, просим доноров прийти и сдать кровь», — сообщается на сайте службы. Также есть недостаток в отрицательном резус-факторе крови третьей и четвертой групп. При этом сдать кровь можно будет только после выходных — 9 марта. Сегодня, в субботу, станция уже закончила работу, а с 6 по 8 марта в стране каникулы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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