В Кремле прокомментировали наказание за дискредитацию ВС РФ

05 марта 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что законы в России нужно исполнять Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Закон о наказании за дискредитации Вооруженных сил РФ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, нужен из-за информационной агрессии, поступающей из-за рубежа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Закон принят и его надо исполнять. За него проголосовал парламент. Время сейчас нелегкое. Вы видите, что закон был необходим срочно в связи с абсолютно беспрецедентной информационной войной против нашей страны. На фоне информвойны нужно было принять соответствующей жесткости закон, что и было сделано», — сказал он во время конференц-колла. Документ о внесении ответственности в УК РФ за распространение фейков о спецоперации, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине, принят в третьем чтении. Максимальное наказание за нарушение составляет 15 лет лишения свободы. За распространение заведомо ложных данных о ВС РФ предполагается штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей либо наказание до трех лет лишения свободы, пишет Vse42.Ru. После эскалации военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию. Основная цель — демилитаризация и денацификация Украины. Российская сторона действует осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, однако украинские солдаты не выпускают из зоны военных действий беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы. В основе проблемы Украины лежат претензии РФ по поводу обещания Запада, что НАТО не будет расширяться в Восточную Европу, угрожая безопасности РФ. Однако НАТО расширился на страны Восточной Европы и вошел в зону влияния России — Украину, что Россия расценила как враждебный акт, дополняет Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Закон о наказании за дискредитации Вооруженных сил РФ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, нужен из-за информационной агрессии, поступающей из-за рубежа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Закон принят и его надо исполнять. За него проголосовал парламент. Время сейчас нелегкое. Вы видите, что закон был необходим срочно в связи с абсолютно беспрецедентной информационной войной против нашей страны. На фоне информвойны нужно было принять соответствующей жесткости закон, что и было сделано», — сказал он во время конференц-колла. Документ о внесении ответственности в УК РФ за распространение фейков о спецоперации, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине, принят в третьем чтении. Максимальное наказание за нарушение составляет 15 лет лишения свободы. За распространение заведомо ложных данных о ВС РФ предполагается штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей либо наказание до трех лет лишения свободы, пишет Vse42.Ru. После эскалации военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию. Основная цель — демилитаризация и денацификация Украины. Российская сторона действует осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, однако украинские солдаты не выпускают из зоны военных действий беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы. В основе проблемы Украины лежат претензии РФ по поводу обещания Запада, что НАТО не будет расширяться в Восточную Европу, угрожая безопасности РФ. Однако НАТО расширился на страны Восточной Европы и вошел в зону влияния России — Украину, что Россия расценила как враждебный акт, дополняет Pravda.Ru.