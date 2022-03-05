05 марта 2022

В Екатеринбурге несколько домов остались без света из-за аварии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ипотека, новый дом, дом, многоэтажка
На Ботанике в нескольких домах нет электричества Фото:

В Екатеринбурге на Ботанике несколько домов остались без электричества. Об этом сообщили читатели URA.RU. Как рассказали в Екатеринбургской городской единой дежурно-диспетчерской службы, произошла авария.

«На Ботанике свет отключили. В соседних домах света тоже нет», — рассказывают очевидцы.

Как уточнили URA.RU в единой дежурно-диспетчерской службе, произошла авария. «На сетях электросетевой компании произошло технологическое отключение. Аварийные бригады выехали, будут выяснять причину аварии. От получаса до двух часов ждем восстановления», — сообщил диспетчер.

В нескольких домах нет света
Фото:

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В Екатеринбурге на Ботанике несколько домов остались без электричества. Об этом сообщили читатели URA.RU. Как рассказали в Екатеринбургской городской единой дежурно-диспетчерской службы, произошла авария. «На Ботанике свет отключили. В соседних домах света тоже нет», — рассказывают очевидцы. Как уточнили URA.RU в единой дежурно-диспетчерской службе, произошла авария. «На сетях электросетевой компании произошло технологическое отключение. Аварийные бригады выехали, будут выяснять причину аварии. От получаса до двух часов ждем восстановления», — сообщил диспетчер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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