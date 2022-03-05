На Ботанике в нескольких домах нет электричества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге на Ботанике несколько домов остались без электричества. Об этом сообщили читатели URA.RU. Как рассказали в Екатеринбургской городской единой дежурно-диспетчерской службы, произошла авария.

«На Ботанике свет отключили. В соседних домах света тоже нет», — рассказывают очевидцы.

Как уточнили URA.RU в единой дежурно-диспетчерской службе, произошла авария. «На сетях электросетевой компании произошло технологическое отключение. Аварийные бригады выехали, будут выяснять причину аварии. От получаса до двух часов ждем восстановления», — сообщил диспетчер.

В нескольких домах нет света Фото: читатель URA.RU