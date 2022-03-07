ГД рассмотрит новые льготы для самозанятых по просьбе тюменцев

Предоставить новые преференции самозанятым предложили депутаты Тюменской областной Думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самозанятым стоит предоставить возможность получать государственное и муниципальное имущество без торгов. С такой инициативой выступили депутаты Тюменской областной Думы. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ.

«Самозанятые смогут получать указанные преференции, в том числе на предоставление государственного и муниципального имущества без торгов. Они могут заключать договоры аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления таким имуществом только по результатам конкурса или аукциона», — пишет «Парламентская газета».

Законопроект вносит изменения в статью 19 федерального закона «О защите конкуренции». Сейчас получить государственное и муниципальное имущество без торгов могут только субъекты малого и среднего бизнеса. Тюменские депутаты предлагают добавить в перечень плательщиков налога на профессиональный доход.

С 2022 году самозанятые получили право не только не федеральные, но и на региональные меры поддержки. По данным СМИ, в Алтайском крае плательщики НПД могут оформить кредит по льготной ставке, в Башкирии они могут арендовать объекты МСП, включенные в перечень государственного и муниципального имущества. В Калининградской области самозанятые с доходом ниже прожиточного минимума могут заключить с регионом социальный контракт.

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