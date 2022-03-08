«Известия»: россияне будут закупаться золотом, чтобы не обеднеть

Золото станет хорошей альтернативой для сохранения капитала Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Госдума в первом чтении приняла законопроект об освобождении частных лиц от налога на добавленную стоимость (НДС) в 20% при покупке инвестиционных слитков драгоценных металлов. Эксперты «Известий» считают, что это подтолкнет россиян скупать золотые слитки вместо иностранных валют.

«В условиях значительной инфляции, курсовых колебаний и отсутствия возможности сохранения валютной выручки на расчетных счетах золото является прекрасной альтернативой для сохранения платежеспособности средств», — рассказал управляющий партнер «BMS Group» Алексей Матюхов «Известиям». Также многие эксперты выступили с инициативой об отмене НДС не только для частных инвесторов, но и для бизнеса. По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, это могло бы стать хорошей мерой поддержки предпринимателей.

Ранее аналитики объяснили, как вести семейный бюджет во время падения курса рубля. Специалисты посоветовали освободиться от кредитной нагрузки и снизить расходы на ряд товаров, а не скупать валюту по высокому курсу.