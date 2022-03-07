Учитель в Перми пожелала детям «сгореть» во время эвакуации. «Заколотить дверь»

08 марта 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Дети заявили, что их вывели из класса, когда эвакуация уже закончилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Преподаватель физики из Пермской школы №116 во время пожарной тревоги пожелала детям «сгореть» в закрытой аудитории. Об инциденте рассказала мама одного из учеников. «Преподаватель на вопрос ученика: „Нам нужно эвакуироваться?“ ответила: „Вас не только эвакуировать, вам гвоздями заколотить дверь надо, чтобы вы сгорели нафиг“. Когда она их начала выводить из класса, эвакуация закончилась уже, и они вернулись в класс», — приводит слова мамы ученика 59.RU. Одному из учащихся удалось записать разговор на диктофон, теперь родители готовят коллективную жалобу, сообщает агентство. «3 марта в учреждении сработала пожарная сигнализация в результате случайного механического повреждения датчика. В ходе данной ситуации учитель должен действовать в соответствии с алгоритмом при ЧС и эвакуационных тренировках. Согласно записи видеонаблюдения, после прохождения тревожного сигнала учитель вывела детей из класса, что соответствует регламенту действий в данной ситуации. На период расследования факта некорректного высказывания педагог отстранена от работы. Руководителю учреждения указано провести разъяснительную работу с педагогическим коллективом по соблюдению норм профессиональной этики и служебного поведения», — прокомментировали ситуацию в министерстве образования Пермского края. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Преподаватель физики из Пермской школы №116 во время пожарной тревоги пожелала детям «сгореть» в закрытой аудитории. Об инциденте рассказала мама одного из учеников. «Преподаватель на вопрос ученика: „Нам нужно эвакуироваться?“ ответила: „Вас не только эвакуировать, вам гвоздями заколотить дверь надо, чтобы вы сгорели нафиг“. Когда она их начала выводить из класса, эвакуация закончилась уже, и они вернулись в класс», — приводит слова мамы ученика 59.RU. Одному из учащихся удалось записать разговор на диктофон, теперь родители готовят коллективную жалобу, сообщает агентство. «3 марта в учреждении сработала пожарная сигнализация в результате случайного механического повреждения датчика. В ходе данной ситуации учитель должен действовать в соответствии с алгоритмом при ЧС и эвакуационных тренировках. Согласно записи видеонаблюдения, после прохождения тревожного сигнала учитель вывела детей из класса, что соответствует регламенту действий в данной ситуации. На период расследования факта некорректного высказывания педагог отстранена от работы. Руководителю учреждения указано провести разъяснительную работу с педагогическим коллективом по соблюдению норм профессиональной этики и служебного поведения», — прокомментировали ситуацию в министерстве образования Пермского края.