07 марта 2022
06 марта 2022
05 марта 2022
04 марта 2022

Тюменка, обратившаяся к Бастрыкину, разыграла покушение на себя

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, маньяк
По версии следствия, женщина подстроила покушение на саму себя (архивное фото) Фото:

Тюменка Дина Ширяева инсценировала покушение на саму себя, за что стала фигуранткой уголовного дела о ложном доносе. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области. Ранее женщина обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и попросила разобраться в ее проблеме.

«В производстве ведомства находилось уголовное дело по факту покушения на убийство Ширяевой Д. У. В ходе расследования установлено, что Ширяева инсценировала указанное преступление», — рассказали URA.RU в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

Там добавили, что в связи с этим на женщину возбудили уголовное дело о ложном доносе. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Накануне первого процесса Дина Ширяева записала обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину, в котором попросила помочь ей, так как она ни в чем не виновна. По версии женщины, преследование организовал человек, который ранее путем махинаций выкупил у банка ее единственное жилье.

В следственном управлении региона на запрос URA.RU пояснили, что дело о хищении собственности тюменки также было расследовано. В действиях судприставов и покупателя жилья ничего противозаконного не нашли.

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Тюменка Дина Ширяева инсценировала покушение на саму себя, за что стала фигуранткой уголовного дела о ложном доносе. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области. Ранее женщина обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и попросила разобраться в ее проблеме. «В производстве ведомства находилось уголовное дело по факту покушения на убийство Ширяевой Д. У. В ходе расследования установлено, что Ширяева инсценировала указанное преступление», — рассказали URA.RU в следственном управлении СК РФ по Тюменской области. Там добавили, что в связи с этим на женщину возбудили уголовное дело о ложном доносе. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Накануне первого процесса Дина Ширяева записала обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину, в котором попросила помочь ей, так как она ни в чем не виновна. По версии женщины, преследование организовал человек, который ранее путем махинаций выкупил у банка ее единственное жилье. В следственном управлении региона на запрос URA.RU пояснили, что дело о хищении собственности тюменки также было расследовано. В действиях судприставов и покупателя жилья ничего противозаконного не нашли.
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