Силовики поздравили женщин концертом
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу организовал концерт к Международному женскому дню в Москве. Тем временем Росгвардия, под руководством главнокомандующего войсками нацгвардии РФ Виктора Золотова, устроила концерт для женщин из Донбасса.
- В Музее Победы на Поклонной горе прошел концерт к 8 марта. Шойгу отметил вклад женщин-военнослужащих в эффективность армии России, сообщается в telegram-канале всероссийской акции «Вам, любимые», которая приурочена к международному женскому дню;
- В Московской области Росгвардия поздравила женщин, которых эвакуировали из Донецкой и Луганской народных республик;
- Курсанты в Москве присоединились к поздравлениям и выступили с концертом на улице. Они пожелали женщинам счастья, здоровья и благополучия;
- Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в Карелии и Оренбургской области также присоединились к акции «Вам, любимые». Они подарили тюльпаны женщинам на улице;
- Судебные приставы Ростова-на-Дону подарили цветы женщинам из Донбасса.
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