Шойгу и Золотов устроили концерты в честь 8 Марта. Видео

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Инаугурация Алексея Текслера. Челябинск, военный оркестр
Силовики поздравили женщин концертом Фото:

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу организовал концерт к Международному женскому дню в Москве. Тем временем Росгвардия, под руководством главнокомандующего войсками нацгвардии РФ Виктора Золотова, устроила концерт для женщин из Донбасса.

  • В Музее Победы на Поклонной горе прошел концерт к 8 марта. Шойгу отметил вклад женщин-военнослужащих в эффективность армии России, сообщается в telegram-канале всероссийской акции «Вам, любимые», которая приурочена к международному женскому дню;
  • В Московской области Росгвардия поздравила женщин, которых эвакуировали из Донецкой и Луганской народных республик;
  • Курсанты в Москве присоединились к поздравлениям и выступили с концертом на улице. Они пожелали женщинам счастья, здоровья и благополучия;
  • Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в Карелии и Оренбургской области также присоединились к акции «Вам, любимые». Они подарили тюльпаны женщинам на улице;
  • Судебные приставы Ростова-на-Дону подарили цветы женщинам из Донбасса.

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу организовал концерт к Международному женскому дню в Москве. Тем временем Росгвардия, под руководством главнокомандующего войсками нацгвардии РФ Виктора Золотова, устроила концерт для женщин из Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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