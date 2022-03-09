«Объясняем.рф»: как россиянам будут выдавать рублевые вклады

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На вклады в рублях особый порядок выдачи, введенный Центробанком, не повлияет Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Центробанк России не будет вводить особый порядок для выдачи рублевых вкладов. Получить деньги можно будет в любой момент в полном объеме, говорится в справке на правительственном портале «Объясняем.рф».

«Поступление долларов в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты. На рублевые вклады и счета санкции никакого влияния не оказывают. Средства на счетах сохранены, все операции доступны в любой момент», — говорится в справке на сайте проекта.

Также не будет ограничения и на получение денег с валютных вкладов в рублях. Банки будут выдавать средства по рыночному курсу в день выдачи.

С 9 марта по 9 сентября Центробанк из-за введения жестких санкций против России ввел особый порядок выдачи валютных вкладов: клиент сможет снять до 10 тысяч долларов наличными, а остальные средства ему будут выдаваться рублями. Вся валюта будет выдаваться в долларах США независимо от валюты счета и будет конвертироваться в американские доллары по рыночному курсу на день выдачи.

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Центробанк России не будет вводить особый порядок для выдачи рублевых вкладов. Получить деньги можно будет в любой момент в полном объеме, говорится в справке на правительственном портале «Объясняем.рф». «Поступление долларов в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты. На рублевые вклады и счета санкции никакого влияния не оказывают. Средства на счетах сохранены, все операции доступны в любой момент», — говорится в справке на сайте проекта. Также не будет ограничения и на получение денег с валютных вкладов в рублях. Банки будут выдавать средства по рыночному курсу в день выдачи. С 9 марта по 9 сентября Центробанк из-за введения жестких санкций против России ввел особый порядок выдачи валютных вкладов: клиент сможет снять до 10 тысяч долларов наличными, а остальные средства ему будут выдаваться рублями. Вся валюта будет выдаваться в долларах США независимо от валюты счета и будет конвертироваться в американские доллары по рыночному курсу на день выдачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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