«Объясняем.рф»: как россиянам будут выдавать рублевые вклады

На вклады в рублях особый порядок выдачи, введенный Центробанком, не повлияет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Центробанк России не будет вводить особый порядок для выдачи рублевых вкладов. Получить деньги можно будет в любой момент в полном объеме, говорится в справке на правительственном портале «Объясняем.рф».

«Поступление долларов в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты. На рублевые вклады и счета санкции никакого влияния не оказывают. Средства на счетах сохранены, все операции доступны в любой момент», — говорится в справке на сайте проекта.

Также не будет ограничения и на получение денег с валютных вкладов в рублях. Банки будут выдавать средства по рыночному курсу в день выдачи.

С 9 марта по 9 сентября Центробанк из-за введения жестких санкций против России ввел особый порядок выдачи валютных вкладов: клиент сможет снять до 10 тысяч долларов наличными, а остальные средства ему будут выдаваться рублями. Вся валюта будет выдаваться в долларах США независимо от валюты счета и будет конвертироваться в американские доллары по рыночному курсу на день выдачи.